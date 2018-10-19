Dünya Gençler Judo Şampiyonasında altın madalya

ANKARA (AA) - Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bahamalar'ın başkenti Nassau'da yapılan şampiyonada tatamiye çıkan milli judoculardan Bilal Çiloğlu, erkekler 73 kiloda birinci olarak altın madalya kazandı.

Bilal, ilk turu maç yapmadan geçip ikinci maçında Kanadalı, üçüncü karşılaşmasında Kübalı, çeyrek finalde Kazak rakiplerini ipponla yenerek yarı finale yükseldi. Yunan rakibi önünde normal süreyi puansız tamamlayan Çiloğlu, altın skorda aldığı puanla finalist oldu.

Finalde Japon rakibini yine altın skorda aldığı puanla mağlup etmeyi başaran milli sporcu, kürsünün ilk basamağında yer alarak altın madalyayı elde etti.

İrem Korkmaz ise kadınlar 52 kiloda çeyrek finalden sonra kaldığı repesaj mücadelesinde kaybederek organizasyonu 7. sırada tamamladı.

Şampiyonanın 3. gününde erkekler 81 kiloda Mustafa Koç ve 90 kiloda Mert Şişmanlar tatamiye çıkacak.



