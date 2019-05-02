Derbide son bölüme dikkat

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Beşiktaş'ın bu sezonki maçlarında son bölümler gollü geçiyor.

Süper Lig'de şampiyonluk hesabı yapan iki takım, 5 Mayıs Pazar günü karşılaşacak. Ligdeki 30 karşılaşmada 62 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde 29 gol gördü. Siyah-beyazlı ekip ise rakip filelere 66 gol bırakırken, 39 gol yedi.

Süper Lig'in en skorer takımları arasında yer alan sarı-kırmızılı ekip, maçlarının son 15 dakikalık bölümünde 12 kez gol sevinci yaşayıp, rakiplerinin 6 golüne engel olamadı.

Galatasaray, maçların ilk 15 dakikalık bölümünde 1 kez gol sevinci yaşarken, Beşiktaş aynı periyotta 7 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı takımın en az gol yediği bölüm, ikinci yarıların ilk 15 dakikası oldu. Bu bölümde Galatasaray kalesinde sadece 1 gol görürken, Beşiktaş'ın rakipleri 9 kez gol sevinci yaşadı.

Son 15 dakikada Beşiktaş atıyor

Rakibini yenerek şampiyonluk yarışında daha iddialı hale gelmeyi hesaplayan Beşiktaş, bu sezon karşılaşmaların özellikle son bölümlerinde daha fazla skor üretti.

Siyah-beyazlılar, son 15 dakikalık periyotta 19 kez rakip ağları havalandırırken, aynı bölümde kalesinde ise 7 gol gördü.

İlk yarıların son 15 dakikalık bölümünde de etkili olan Beşiktaş, 31 ve 45. dakikalar arasında rakiplerine 15 gol atmayı başardı. Siyah-beyazlılar, 46 ve 75. dakikalar arasında ise kalesini 18 kez rakiplerine kapatamadı.

Muhabir: Hüseyin Eroğul



