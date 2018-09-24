Derbi maçın galibi yok

İSTANBUL(AA) - Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi 1-1 berabere tamamlandı.

6. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Slimani'nin sol ayağıyla şutunda, kaleci Karius topu kontrol etti.

15. dakikada sağ kanattan topla hareketlenen Şener Özbayraklı'nın etkili ortasına altıpas üzerinde Chahechouhe'nun müsait durumda kafa vuruşunda, top kaleci Karius'da kaldı.

20. dakikada Şener Özbayraklı'nın hatalı pası sonrası Reyes ile bire bir kalan Babel'in açıyı bulduktan sonra vuruşunda, top Reyes'in ayağına çarparak kornere çıktı.

26. dakikada sol kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Quaresma'nın plase vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

31. dakikada Benzia'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

34. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ara pasıyla ceza sahası önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Ayew'in vuruşunda, top üstten auta çıktı.

35. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Hasan Ali Kaldırım'ın sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

40. dakikada Beşiktaş öne geçti. Pepe'nin uzaklaştırmak için savunmadan şişirdiği topu iyi kontrol eden Babel, ceza sahası dışından sert bir vuruş yaparken, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'in sağından ağlarla buluştu: 0-1.

54. dakikada Oğuzhan'ın ara pasıyla altıpasın sol çaprazında topla buluşan Lens'in ayağının dışıyla vuruşunda, meşin yuvarlak kaleye paralel auta çıktı.

58. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın uzaktan şutunda, kaleci Karius'tan seken topu savunma kornere uzaklaştırdı.

61. dakikada Lens'in ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda toplu buluşan Babel'in sert şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

63. dakikada Beşiktaş'ın 5'e 4 geldiği pozisyonda son olarak ceza yayı içinde toplu buluşan Lens'in şutunda, kaleci Harun meşin yuvarlağı kontrol etti.

71. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın ortasına, penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Ayew'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

78. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Benzia, meşin yuvarlağı yay üzerinde bulunan Benzia'ya aktardı. Bu oyuncu da soldan bindiren Eljif'i gördü. Makedon futbolcunun ceza sahası içinde gelişine sol ayağıyla vuruşunda, top yandan auta gitti.

80. dakikada Quaresma'nın kullandığı kornerde altıpasta iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

90+3. dakikada Caner Erkin'in kullandığı kornerde, arka direkte Pepe'nin kafa vuruşunda top auta gitti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş, fırsatı değerlendiremedi

Karşılaşmaya kontrollü başlayan siyah-beyazlı ekip, fazla etkili olamasa da 40. dakikada Ryan Babel'in uzak mesafeden attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda da savunmada kalan ve hücuma çıkmakta zorlanan Beşiktaş, 71. dakikada Andre Ayew'in fileleri havalandırmasıyla rakibinin 1-1 beraberliği sağlamasını engelleyemedi.

Oğuzhan Özyakup ile Jeremain Lens'in yerine Adem Ljajic ve Cyle Larin'in girmesiyle oyunun kontrolünü eline almaya çalışan Beşiktaş, hücumda çoğalamamanın sıkıntısını yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, pozisyon bulmakta zorlandığı karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Fırsatı değerlendiremedi

Beşiktaş, derbi maçta aldığı sonuçla 6. haftadaki fırsatı değerlendiremedi.

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'ın Akhisarspor'a 3-0, Kasımpaşa'nın Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduğu ve Medipol Başakşehir'in Bursaspor ile 0-0 berabere kaldığı 6. haftada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak bir puan alabildi.

Bu sezon ilk kez berabere kalan Beşiktaş, puanını 11'e çıkararak 4. sırada kaldı.

Deplasmanda puan kaybı sürdü

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda üst üste ikinci kez puan kaybetti.

Ligin 4. haftasında Bursaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 6. haftadaki derbi maçını da aynı skorla tamamladı. Beşiktaş, dış sahadaki 2 karşılaşmada 4 puan yitirdi.

Ryan Babel, Kadıköy'de golünü yine attı

Derbi maça forvet hattında başlayan ve Beşiktaş'ı 40. dakikada 1-0 öne geçiren Ryan Babel, Ülker Stadı'ndaki derbi maçını yine boş geçmedi.

Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden Babel, 2018-2019'daki ilk derbi mücadelesinde de fileleri havalandırdı.

Bu sezon resmi maçlardaki 6. golünü kaydeden Babel, bunların 4'ünü son 4 karşılaşmada attı.

Caner Erkin, kırmızı kart gördü

Derbi mücadelesinin 87. dakikasında sarı kart gören Caner Erkin, maçın bitmesinin ardından hakem Fırat Aydınus'a yaptığı itiraz sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Cezalı duruma düşen Caner Erkin, 7. haftadaki Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Derbi maçta yine kırmızı kart

İki takım arasındaki derbi maçta yine kırmızı kart çıktı.

Geçen sezon lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 4 kez karşı karşıya gelen iki ekibin oyuncuları, bu derbilerde toplam 9 kırmızı kartla cezalandırıldı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bu sezon oynanan ilk derbi mücadelesinde ise Caner Erkin, kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe, derbide 1 puana razı oldu

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya taraftar desteğiyle iyi başlayan ve pozisyonlara giren Fenerbahçe, 40. dakikada Ryan Babel'in golüne engel olamadı ve soyunma odasına 1-0 geride gitti.

İkinci yarıda 71. dakikada Andre Ayew'le eşitliği yakalayan sarı-lacivertliler, galibiyet golünü bulamadı ve sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.

Sahasında üst üste ikinci maçını da kazanamayan Fenerbahçe, puanını 7'ye yükseltti ve haftayı 13. sırada tamamladı. Fenerbahçe, 6. hafta sonunda lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde bulunuyor.

Hasan Ali Kaldırım, direği geçemedi

Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım'ın ilk yarıdaki bir şutu direkten döndü.

Karşılaşmanın 35. dakikasında Hasan Ali'nin ceza yayının dışından çektiği sert şutta top üst direkten döndü.

Hasan Ali Kaldırım, derbide etkili bir performans ortaya koyarken 71. dakikada Ayew'in attığı golün de pasını verdi.

Ersun Yanal tezahüratı

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın bitiminde eski teknik direktörleri Ersun Yanal lehine tezahürat yaptı.

İlk 6 haftada 11 puan yitirilen teknik direktör Cocu yönetimindeki performanstan memnun kalmayan sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'yi 2013-2014 sezonunda şampiyonluğa taşıyan Yanal'ın ismini maç sonu bağırdı.

Slimani'ye alkış

Karşılaşmadan sonra Fenerbahçeli taraftarlar, santrforları İslam Slimani'yi alkışladı.

Oğluyla bir süre sahada top oynayan Slimani, taraftarların desteğini aldı.

Fenerbahçe, yenilmezlik serisini sürdürdü

Fenerbahçe'yi deplasmanda son olarak 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yenen siyah-beyazlılar, daha sonra ligde 15, Türkiye Kupası'nda ise 2 olmak üzere son 17 maçı da kazanamadı.

Bu maçlarda rakibini biri hükmen olmak üzere 10 kez yenen Fenerbahçe, 7 defa da berabere kaldı.

Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı da 1999 yılından beri de iç sahada derbi kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler, 1999 yılından bu yana sarı-kırmızılılara karşı Ülker Stadı'nda 22 resmi maçta 15 galibiyet alırken, 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Şenol Güneş'in galibiyet hasreti devam etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 30 yıllık kariyerinde ligde Fenerbahçe deplasmanında çıktığı 21. maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı.

Teknik direktörlüğe 1988 yılında başlayan tecrübeli futbol adamı, 6 ayrı takımla Fenerbahçe'ye konuk olduğu 21 maçın 15'ini kaybederken, 6 karşılaşmada da beraberlik aldı.

Güneş yönetimindeki Trabzonspor, Boluspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Bursaspor ve Beşiktaş, lig maçlarında Kadıköy'den galibiyetle ayrılma başarısı gösteremedi.

Muhabir: Süha Gür-Ercan Doğan-Erkan Tiryaki