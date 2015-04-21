Denizlispor’da Hedef Galibiyet

PTT 1. Lig’de son sıralarda yer alan ve son haftalarda kazanamayan Denizlispor, evinde oynayacağı maçta Karşıyaka’yı yenerek moral bulmak istiyor.PTT 1.Lig’de mücadele eden Denizlispor, cuma günü evinde oynayacağı Karşıyaka maçının hazırlıklarına devam ediyor. Geçen hafta deplasmanda Elazığspor maçında 10 kişi kalmasına rağmen öne geçen ancak son 10 dakikada yediği gollerle maçtan boynu bükük ayrılan yeşil-siyahlılar, rakipleri Manisaspor ve Bucaspor’un puan kaybetmesiyle yeniden ümitlendi. Evinde Karşıyaka’yı yenerek rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek olan Denizlispor, bundan sonraki maçlardan 3 puan almak istiyor."KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"Artık puan kaybına tahammülleri olmadığını ifade eden Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Elazığ maçında son 10 dakika maalesef puan kaybı yaşadık. Artık önümüze bakacağız. Karşıyaka maçı bizim için çok önemli. Bu maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmak zorundayız. Kazanmak için futbolcularımla birlikte her şeyi yapacağız’’ dedi.