Denizlispor, Olcay Şahan'ı renklerine kattı

DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor, geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Olcay Şahan'ı kadrosuna kattı.
Öte yandan, Denizlispor'un transfer ettiği tüm futbolcuların lisans işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Yukatel Denizlispor, sağ kanat oyuncusu Olcay Şahan'ı kadrosuna kattı.
DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor, geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Olcay Şahan'ı kadrosuna kattı.
Öte yandan, Denizlispor'un transfer ettiği tüm futbolcuların lisans işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.