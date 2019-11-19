Son Dakika
De Colo ile Westermann, Barcelona ve ASVEL maçlarında yok
Fenerbahçe Doğuş'ta sakatlıkları bulunan De Colo ile Westermann, Barcelona ve ASVEL ile deplasmanda oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.
Spor 19.11.2019, 18:02
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan Nando De Colo ile Leo Westermann, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona ve ASVEL ile deplasmanda oynanacak maçlarda forma giyemeyecek.
Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın Barcelona, 10. haftasında ise 22 Kasım Cuma günü ASVEL'e konuk olacak.
9°
açık
Namaz Vakti 19 Kasım 2019
|İmsak
|05:55
|Güneş
|07:21
|Öğle
|12:32
|İkindi
|15:09
|Akşam
|17:32
|Yatsı
|18:53