Cumhuriyet Üniversitesinden judoda derece

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) öğrencisi Nurdan Almalı, Türkiye Üniversiteler Arası Judo Müsabakalarında 2'nci oldu.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve çok sayıda üniversiteden sporcunun katıldığı müsabakalar çekişmeli anlara sahne oldu. CÜ'yü temsilen yarışmalara katılan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Öğretmenlik Bölümü 2’inci Sınıf Öğrencisi Nurdan Almalı 63 kilogramda yapılan müsabakada Türkiye ikincisi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Almalı, "Bu, benim ve üniversitem için oldukça gurur verici bir durum. Bizlerden desteğini esirgemeyen rektörümüze ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra da başarımız artarak devam edecek inşallah." ifadelerini kullandı.