'Cenk Tosun'un iyi işler yapacağını düşünüyorum'

ANTALYA (AA) - Fenerbahçe'nin deneyimli savunma oyuncusu Martin Skrtel, Beşiktaş'tan İngiltere'nin Everton takımına transfer olan Cenk Tosun'un, orada iyi işler yapabileceğini düşündüğünü söyledi.

Slovak futbolcu, sarı-lacivertli takımın Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hazırlık sürecini değerlendiren Skrtel, "Şu anda bataryamızı doldurmaya ve ikinci yarıya hazır olmaya çalışıyoruz. İyi ve sert antrenmanlar yapıyoruz. İkinci yarıya hazır olmak için ihtiyacımız da bu." diye konuştu.

Cenk Tosun'un, Türkiye'den rekor transfer bedeliyle İngiltere'ye gitmesi konusunda da değerlendirme yapan 33 yaşındaki savunma oyuncusu, "Türkiye ile İngiltere ligleri farklı. Cenk'in, İngiltere'de iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Cenk, Türkiye'de bulunduğu sürede kalitesini göstermiş bir oyuncu. Liverpool'un en büyük rakiplerinden birine transfer oldu. O da Everton-Liverpool derbilerinin tadını alacak. Onun için güzel bir tecrübe, harika bir deneyim olacağını düşünüyorum. Dünyanın en iyi ligine gitti." ifadelerini kullandı.

"Kulübede olmayı hiç kimse istemez"

Skrtel, sezonun ilk yarısındaki Galatasaray derbisinde yedek kaldığı için rahat olmadığını ancak teknik direktör Aykut Kocaman'ın kararına saygı duyduğunu söyledi.

Forma giymediği zamanlarda kendisini hazır tuttuğunu anlatan Skrtel, şunları kaydetti:

"Rahat değildim. Kulübede olmayı hiç kimse istemez. Özellikle böyle maçlarda herkes sahada olmak ister ama o kararı kabul etmek mecburiyetindeyim. O kararı kabul ettim ve her zaman takımım için hazır olmaya çalıştım. Tek düşüncem, hocamız tekrar şans verdiğinde hazır olmaktı. Şans verildiğinde sahada elimizden geleni yapmalı, kulübede olduğumuzda da hocanın kararını kabul edip bir sonraki şansa kadar kendimizi hazır tutmalıyız."

Savunmada farklı oyuncularla forma giymesinin performansını olumsuz etkilemediğini ifade eden Skrtel, "Herkesin tercihi aynı partner ile forma giymektir. Özellikle stoperde oynayan futbolcular için bunu söyleyebiliriz. Özel bir anlaşmaya, birbirinizi daha iyi tanımaya ihtiyaç duyarsınız ama sahaya çıktığımızda kiminle oynarsak oynayalım elimizden geleni yapıyoruz. Takım için ne varsa vermeye çalışıyoruz. İyi skorlar almak tek amacımız. Bana göre performansımızda kötü etkisi yok." değerlendirmesinde bulundu.

"İkinci yarıya iyi başlamak istiyoruz"

Skrtel, sezona iyi başlayamamalarına rağmen toparlandıklarını belirtti.

Sezon başında düzene ve bazı şeylerin yerine oturmasına ihtiyaç duyduklarını anlatan sarı-lacivertli oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

"Sezona iyi başlayamadık. Değişimlerin çok olduğu özel bir dönemden geçiyorduk. Kulübümüzde ve takım içinde birçok değişimin yaşandığı bir sezon başı geçirdik. Zamana ihtiyacımız vardı. Bu zamanı da geride bıraktık. Ondan sonra da iyi sonuçlar almaya başladık. Ligin üst sırasındaki rakiplerimizi yakaladık. Bizi nelerin beklediğini biliyoruz. İkinci yarıya iyi başlamak istiyoruz ama nisan ve mayıs ayını düşünmüyoruz. İlk olarak Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor maçını düşünüyoruz. Daha öteyi düşünmemek gerekiyor. Maç maç ilerlememiz lazım. Maç maç ilerledikçe alabileceğimiz en çok puanı alıp şampiyonluk yarışı içinde istediğimiz noktaya geleceğimize inanıyorum."

"Sezonun ilk yarısının ikinci döneminde sonuç ve performans olarak iyi noktaya geldik." diyen Skrtel, "Bir şeyler yanlış gidiyordu ve biz de bunu iyi biliyorduk. Çalışmamız gerekiyordu, düzeltmemiz gereken noktalar vardı. Bu düzeltmeleri de yapabildiğimizi düşünüyorum. Oyunu daha net bir şekilde domine eden bir takım haline geldik. Daha çok gol atıp kalemizi gole kapatmayı başardık. Büyük bir gelişim kaydettiğimizi düşünüyorum. Bu şekilde devam etmeliyiz. Böyle gidersek başarıya da ulaşacağız." şeklinde konuştu.

Deneyimli stoper, dün yapılan doping kontrolüyle ilgili ise "Bir odada 4 saat tuvalete gidebilmeyi beklemek hiç de güzel bir durum değil. Hayatın ve futbolun bir parçası. Doping kontrolü nedeniyle antrenmanı da kaçırdım ama yapabilecek bir şeyimiz yok." diyerek sözlerini tamamladı.

Muhabir: Emrah Oktay