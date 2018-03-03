Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

Cenk Tosun ilk golünü attı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Cenk Tosun'un golüyle öne geçtiği karşılaşmada konuk olduğu Burnley'ye 2-1 mağlup oldu.

03 Mart 2018 Cumartesi 18:04
Cenk Tosun ilk golünü attı
banner230

ANKARA (AA) - Ligin 29. haftasının açılış karşılaşmasında, ligin orta sıralarında yer alan takımlardan Burnley, Turf Moor Stadı'nda Everton'ı ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Everton, Cenk Tosun'un 20. dakikada kafayla attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Burnley, 56. dakikada Ashley Barnes, 80. dakikada Chris Wood'un ağları havalandırmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Everton formasıyla Premier Lig'deki ilk golünü atan Cenk Tosun, 68'inci dakikada yerini Oumar Niasse'ye bıraktı. Milli futbolcunun takım arkadaşı Ashley Williams, 86. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Burnley puanını 40'a çıkarırken, Everton ise 34 puanda kaldı.

Tebrik mesajı yağdı

Cenk Tosun, attığı golün ardından sosyal medyada birçok tebrik mesajı aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra eski takım arkadaşı Oğuzhan Özyakup ile Beşiktaş Kulübü, milli futbolcuyu tebrik eden ilk isimler oldu.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu


Anahtar Kelimeler:
BurnleyCenk TosunEvertonİngiltere Premier LigSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim