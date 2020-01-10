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Cenk Tosun Crystal Palace'a kiralandı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Everton'dan milli futbolcu Cenk Tosun'u kiralık olarak kadrosuna kattı.
Spor 10.01.2020, 16:35
İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace Kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki milli futbolcu Cenk Tosun'un sezon sonuna kadar Everton'dan kiralandığı duyuruldu.
Açıklamada kariyer istatistiklerine yer verilen Cenk Tosun'un, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye'nin en çok gol atan futbolcusu olduğu hatırlatıldı.
İngiliz kulübü, Cenk Tosun'un transferini Twitter hesabından Türkçe olarak "Hoş geldin Cenk!" şeklinde duyurdu.
Cenk Tosun, 2018'in ocak ayında transfer olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da forma giydiği 51 maçta 10 gol attı.