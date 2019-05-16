Çankırı'da milli boksörler iftar yemeğine katıldı





ÇANKIRI (AA) - Yıldız Kız Boks Milli Takımı Çankırı Karatekin Üniversitesinde iftar yemeğine katıldı.

Uluyazı Kampüsü'nde düzenlenen iftar yemeği öncesi milli sporcular üniversitenin spor kompleksini gezdi, daha sonra üniversite yemekhanesinde iftar açtı.

Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı, burada yaptığı konuşmada, sporcuların çalışmalarını izlediğini ve performansından çok etkilendiğini anlattı.

Sporculara destek vermek için bir araya gelmeye çalıştıklarını belirten Ayrancı, "Çok söze gerek yok hepsi zeki, çevik ve ahlaklı birer sporcu olan bu gençlerimizin her zaman olduğu gibi Romanya'da da yine bizleri gururlandıracağına ve madalyalar ile döneceklerine inancımız tamdır. Kendilerine bir kez daha başarılar diliyoruz. Yolları açık, vurdukları madalya olsun." dedi.

Yıldız Kız Boks Milli Takımı Antrenörü Ahmet Çınar da gösterilen ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

Gösterilen ilginin şampiyona için hem kendilerini motive ettiğini hem de üzerlerine daha çok sorumluluk yüklediğini ifade eden Çınar, "Romanya'da bu güzel anları hiç unutmayacağız ve daha çok çalışarak daha büyük azimle madalyalarla döneceğiz." ifadelerini kullandı.

İftar yemeğinin ardından sporcular kampüste düzenlenen ramazan etkinliğini izledi.



