"Bütün konuları konuşacağız"

KAYSERİ (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ligin 11. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylara ilişkin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) kararlarıyla ilgili pazartesi veya salı günü basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kulüp başkanı Mustafa Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene başkan olduktan sonra ilk resmi maç geldiği Kayseri'nin kendilerine uğurlu geldiğini belirtti.

Kayseri deplasmanına çok fazla eksikle geldiklerine dikkati çeken Cengiz, şunları kaydetti:

"Kayseri'ye geçen sene de çok eksikle geldik. O zaman da santrforumuz (Gomis) sakattı, o gün yenmiştik. İnşallah bugün de iyi maç olur ve sahadan galip ayrılırız. (PFDK kararları) Pazartesi ya da salı günü geniş bir basın toplantısı yapacağız, bütün konuları sereceğiz ve konuşacağız. Taraftarımıza şunu söylemek istiyorum sakın morallerini bozmasınlar, asablarını saklı tutsunlar. İbni Haldun'u bilirler. O asablarını saklı tutarak, Galatasaray'ı dünyanın tepesine taşıyacağız. Bundan emin olsunlar ama bizimle beraber ama bizsiz Galatasaray mutlaka hedefine ulaşacak."