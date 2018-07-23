Bisiklet: Çin Mavi Göl Turu

KONYA (AA) - Çin'de düzenlenen Mavi Göl Bisiklet Turu'nun 1. etabında Torku Şekerspor Bisiklet Takımı'ndan Batuhan Özgür ikinci, Onur Balkan da üçüncü oldu.

Torku Şekerspor'dan yapılan açıklamaya göre, Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan Mavi Göl Turu'nun 162 kilometrelik 1. etabında bisiklet takımından Batuhan Özgür ikinciliği, Onur Balkan da üçüncülüğü elde etti.

Batuhan Özgür, yeşil mayo giymeye hak kazandı.



Açıklamada sözlerine yer verilen Torku Şekerspor Antrenörü Branco Filip, uluslararası yarışlarda iyi performans gösterdiklerini belirterek, "Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Romanya, Sırbistan ve Bosna Hersek’te düzenlenen uluslararası yarışlarda iyi bir performans gösterdik. Şimdi de Çin'de hem kürsüye çıkmış olduk hem de tırmanışlarda önemli bir başarı elde ettik. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda iyi bir netice almak istiyoruz. Onun için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.