Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: Aylardır söylüyorum, bu sene de şampiyon olacağız

ANTALYA (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

Fikret Orman, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi'nde yenilenen Kartal Yuvası Çarşı Mağazası'nın açılış törenine katıldı.

Beşiktaşlı taraftarların yoğun sevgi gösterisinde bulunup meşalelerle karşıladığı Fikret Orman, mağazaya girmekte güçlük çekti.

Açılışın ardından mağazayı gezen Orman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Aylardır söylüyorum, bu sene de şampiyon olacağız"

Siyah-beyazlı kulübün kuruluşunun 115. yılını kutladıklarını belirten Orman, futbol takımının şampiyonluk hedefinden şaşmadığını aktararak, şöyle konuştu:

"Geçen haftayı özellikle hem futbol hem de basketbol takımımız kötü geçirdi. Futbol takımımızın önünde 8 maç var. Beşiktaşlı hiçbir zaman ümidini yitirmez. Aylardır söylüyorum, bu sene de şampiyon olacağız. Hala aynı inançtayım. İçeride 5 maçımız var. Üç deplasmanımız kaldı. En yüksek puanı elde edip, şampiyon olmak istiyoruz. Buna da inancım fazla."

Ligde geçen hafta sonu Medipol Başakşehir karşısında kötü bir performansla kaybettiklerini anlatan Orman, "Normalde kazanmamız gereken bir maçtı fakat performansımız iyi değildi. Özellikle başta Şenol hocamıza ve oyuncularımıza çok güveniyorum. Üst üste üçüncü şampiyonluğu kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Oktay Özden