Son Dakika
Beşiktaş ile Altınordu berabere kaldı
Beşiktaş, devre arası kampındaki ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Altınordu ile 2-2 berabere kaldı.
Spor 10.01.2020, 19:03
Ligde ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan siyah-beyazlı takım, özel müsabakada Altınordu ile karşı karşıya geldi.
Beşiktaş'ın gollerini 9. dakikada Lens, 35. dakikada Burak Yılmaz atarken, Altınordu'nun gollerini ise 12. dakikada Karius (kendi kalesine) ve 24. dakikada Atakan Üner kaydetti.
Karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de izledi. Taraftarların sevgi gösterisinde bulunduğu Çebi, futbolseverlerle fotoğraf çektirdi.