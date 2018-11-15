Beşiktaş hırçınlaştı

İSTANBUL - ERCAN DOĞAN

Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş, son 2 sezonda hırçın bir görüntü de ortaya koydu.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde şampiyon olduğu 2015-2016 ile 2016-2017 sezonunda daha sakin bir görüntü sergileyen siyah-beyazlı takım, istediği performansı gösteremediği 2017-2018 ve 2018-2019'da kart sayısının artmasına engel olamadı.

Beşiktaşlı oyuncular, Güneş'in göreve geldiği 2015-2016'da Süper Lig'in ilk 12 haftasında 25 sarı ve 1 kırmızı kart gördü. İyi futboluyla beğeni toplayan siyah-beyazlı ekip, şampiyon olduğu sezonu da 63 sarı ve 2 kırmızı kartla tamamladı.

İkinci şampiyonlukta da aynı görüntü

Siyah-beyazlı ekip, üst üste ikinci kez şampiyon olduğu 2016-2017'de de kartlarda aynı görüntüyü verdi.

Söz konusu sezonun yine ilk 12 maçlık periyodunda 25 sarı, bir kırmızı kartla cezalandırılan Beşiktaş, 34. hafta sonunda ilk şampiyonluğunda olduğu gibi 63 sarı ve 2 kırmızıya ulaştı.

Geçen sezon hırçın görüntü

Beşiktaş, kötü giden son 2 sezonda ise hırçın görüntüsüyle dikkati çekti.

Geçen sezonun ilk 12 haftasında toplam 31 sarı kartla cezalandırılan siyah-beyazlı oyuncular, 5 kırmızı kart görmekten de kurtulamadı. Beşiktaş, 4. bitirdiği 2017-2018'de toplam 76 sarı kart görürken 7 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sezonki gidişat da olumsuz

Süper Lig'de bu sezon 7. sırada yer alan Beşiktaş'ın karttaki gidişatı da geçen sezon olduğu gibi olumsuz gidiyor.

Bu sezonun 12 maçlık periyodunda 32 sarı kart gören siyah-beyazlılar, 3 defa da kırmızı kartla cezalandırıldı.

Son 2 sezonda 10 kırmızı

Siyah-beyazlı takım, Şenol Güneş yönetiminde kırmızı kart sayısınının ilk iki yıla göre son iki sezonda artmasına da engel olamadı.

Güneş'in ilk iki sezonundaki 68 lig maçında 4 kırmızı kart gören Beşiktaşlı oyuncular, ayrıca 126 kez sarı kartla cezalandırıldı.

Siyah-beyazlı ekibin futbolcuları, Güneş yönetimindeki son iki sezonda ise 46 Süper Lig karşılaşmasında ise 10 kırmızı ve 108 sarı kart gördü.