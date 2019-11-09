Beşiktaş, Denizlispor'u konuk edecek

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Lige kötü başlayan ve ilk 6 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, son 4 haftada ise 3 galibiyet ve bir beraberlikle 10 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'deki son 2 karşılaşmada Galatasaray'a 1-0, Antalyaspor'a 2-1 üstünlük kuran Beşiktaş, Yukatel Denizlispor'u yenerek galibiyet serisi yakalamaya çalışacak.

Evinde 16 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş, Süper Lig'de sahasındaki son 16 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Vodafone Park'ta son olarak geçen sezonun 12. haftasında Sivasspor'a yenilen siyah-beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından evindeki 16 karşılaşmada 11 galibiyet ve 5 beraberlikle 38 puan topladı. Beşiktaş, bu seride toplam 32 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

Öte yandan, evindeki son 33 lig maçında da rakip fileleri havalandıran siyah-beyazlı ekip, bu bakımdan tarihinin en uzun serisine imza attı. Beşiktaş, en son 2017-2018 sezonunda Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada fileleri havalandıramamıştı.

Caner Erkin oynayabilecek

Beşiktaş'ta sarı kart cezasını tamamlayan Caner Erkin, yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.

Bu sezon ligde 4 sarı kart gören tecrübeli futbolcu, cezası nedeniyle Antalyaspor maçında görev alamamıştı.

Abdullah Avcı'nın durumu

Hastalığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile oynanan maç için Portekiz'e gidemeyen siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'nın, Yukatel Denizlispor mücadelesinde ekibinin başında olup olmayacağı bugün netleşecek.

Hafta başında yüksek ateş ve aşırı halsizlik sebebiyle hastanede tetkikleri yapılan Avcı için "viral enfeksiyon üzerinde gelişen süper enfeksiyona bağlı atipik pnömoni" tanısı konulmuştu.

İki eksik

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Dorukhan Toköz ile Douglas Pereira Dos Santos, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı tamamen geçen Georges-Kevin N'Koudou ise teknik heyetin görev vermesi halinde Yukatel Denizlispor maçında görev alabilecek.

Bu arada, hafta içindeki Braga maçı için kadroya alınmayarak dinlendirilen Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül, Victor Ruiz ve Abdoulay Diaby de yarınki karşılaşmada forma giyebilecek. Ruiz ve Necip Uysal ceza sınırında

Siyah-beyazlı takımda üçer sarı kartları bulunan Victor Ruiz ile Necip Uysal, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu iki oyuncu, yarınki karşılaşmada da kart görürse 12. haftadaki İttifak Holding Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

39. kez karşı karşıya gelecekler

Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 39. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ve 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, geride kalan 38 maçta siyah-beyazlılar 26, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın toplam 66 golüne, Denizlispor 34 golle cevap verdi.

Taraflar ligde en son 2009-2010 sezonunda karşılaştı, Beşiktaş evinde ve deplasmanda aynı skorla 1-0 galip geldi.

Denizlispor 11 maçtır kazanamıyor

Denizlispor, Beşiktaş'ı ligde 11 maçtır mağlup edemiyor.

Süper Lig'de Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2004-2005 sezonunda Denizli'de oynanan maçta 3-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 11 müsabakada 3 puana ulaşamadı, son 8 randevuyu ise kaybetti.

Rekabetteki son 11 maçta Beşiktaş 10 kez galip geldi, bir müsabaka berabere sonuçlandı.

Denizlispor'un deplasmanda tek galibiyeti 1996'da

Beşiktaş, İstanbul'daki maçlarda Denizlispor'a galibiyet sayısında fark attı.

Siyah-beyazlılar, İstanbul'daki 19 maçın 14'ünü kazandı, sadece bir kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı.

İstanbul'da siyah-beyazlıların 33 golüne, yeşil-siyahlılar 14 golle karşılık verdi.

Denizlispor, Beşiktaş karşısında İstanbul'daki tek galibiyetini 1995-1996 sezonunun ikinci yarısında, 5 Mayıs 1996 tarihinde 4-0'lık skorla aldı.