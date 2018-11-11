Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçından notlar





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapılan karşılaşmada Loris Karius ve Tolgay Arslan'ı kadroya almadı.

Alman kaleci Loris Karius'u Genk ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında da oynatmayan Güneş, Demir Grup Sivasspor maçında da kaleyi Tolga Zengin'e emanet etti. Yedek kaleci olarak ise Utku Yuvakuran görev yaptı.

Tolgay Arslan'a da Demir Grup Sivasspor maçında görev vermeyen Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynanan Genk maçına göre kadroda 4 değişiklik yaptı. Güneş, sakatlığı bulunan Jeremain Lens ve cezalı Gary Medel'in yanı sıra Dorukhan Toköz ile Necip Uysal'a Demir Grup Sivasspor maçında görev vermedi.

Güneş, bu 4 futbolcunun yerine savunmanın sağında Gökhan Gönül'e, orta sahada Atiba Hutchinson ile Adem Ljajic'e, forvette ise Güven Yalçın'a forma verdi.





- Tolga Zengin ligde 9 maç sonra kalede





Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Tolga Zengin ligde 9 maç sonra yeniden eldivenleri giydi.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında son kez kaleye geçen Tolga Zengin, 9 haftalık aranın ardından yeniden kaleye geçti.

Tecrübeli kaleci Genk ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında da Beşiktaş kalesini korumuştu.





- Güneş'ten Güven Yalçın sürprizi





Gol yollarında sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Demir Grup Sivasspor maçında genç forvet Güven Yalçın'a forma verdi.

Bu sezon siyah-beyazlı takıma katılan Güven Yalçın böylelikle ilk kez bir resmi maça 11 kişilik kadroda başlamış oldu.

19 yaşındaki forvet ligde daha önce Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir maçlarında oyuna sonradan dahil olmuştu.





- Hakkari şehitleri unutulmadı





Karşılaşma öncesinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan askerler unutulmadı.

İstiklal Marşı öncesinde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Öte yandan hafta içinde teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş karşısına antrenör Hakan Keleş yönetiminde çıktı.



