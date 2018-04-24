Beşiktaş, Afrin gazisinin ismini Afrin'de yaşatacak

NEVŞEHİR (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Zeki Didinmez'i (25) evinde ziyaret eden Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, gaziye Beşiktaşlı futbolcuların imzaladığı formayı hediye etti.

Didinmez'i evinde ziyaret eden Dinler, kendisine Beşiktaşlı futbolcuların imzaladığı formayı verdi ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın gönderdiği görüntülü mesajı izletti. Mesajında, kulüp olarak Afrin'e basketbol sahası yaptırmayı düşündüklerini aktaran Orman, sahaya Zeki Didinmez isminin verileceğini paylaştı.

Dinler, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Didinmez'in Beşiktaşlı olduğunu öğrendikten sonra kulüp yönetimiyle görüşerek imzalı formayı gaziye ulaştırdıklarını belirtti.

Ziyaretten ve taraftarı olduğu takımın imzalı formasını almaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Didinmez ise Afrin'de yapılacak sahaya isminin verilecek olmasının kendisi için gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Didinmez, "KAPTİD yönetimi ziyaretleriyle beni çok mutlu etti. Afrin'e yapılacak sahaya adımın verilmesi ve bu forma için çok teşekkür ediyorum. Vatan ve bayrak için bu duruma geldik, milletimiz de bizi düşünerek ziyaretimize geliyor. Yakup Dinler'in, Galatasaraylı olduğu halde bana böyle bir hediye getirmesi beni ayrıca mutlu etti. Takımımın maçlarını izliyorum, şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." diye konuştu.

Ziyarette, derneğin yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Afrin kırsalında 16 Mart'ta terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan mayının patlaması sonucu sol bacağından yaralanan Didinmez, sevk edildiği Ankara'da tedavi altına alınmıştı. Yapılan müdahalelere rağmen sol bacağını kaybeden Didinmez, hastanedeki tedavisinin sona ermesinin ardından 3 Nisan'da evine dönmüştü.

Muhabir: Behçet Alkan