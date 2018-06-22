Basketbolda yabancı oyuncu sayısında değişiklik

İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yabancı oyuncu sayısının 6'dan 5'e indirildiği açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, geçen sezon uygulanan 6 yabancı oyuncu sayısının, 2018-2019 sezonu ile 5'e indirilmesine karar verildiği bildirildi.

Yabancı oyuncu sayısı ile ilgili karar gelecek sezondan itibaren geçerli olacak ve iki yıl boyunca bu şekilde uygulanacak.

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk oyuncuların daha fazla süre almalarını istedikleri için bu yönde bir kararın alındığını kaydetti.

Türk oyuncuların takımlarında daha çok oynama fırsatı bulmalarının çok önemli olduğunu anlatan Türkoğlu, "Basketbolumuzun gelişmesi için her türlü kararlı adımı attık ve atmaya da devam edeceğiz. Bizleri her zaman gururlandıran milli takımımızın gücüne güç katmak hepimizin sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Karar sürecinde federasyon olarak kulüplerle sürekli değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Türkoğlu, şu görüşleri aktardı:

"Amacımız, basketbol ailesinin tüm değerli paydaşlarını hak ettiğimiz büyük başarılar için doğru ve milli bir hedef etrafında kenetlemekti. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Federasyon olarak, milli takımımız ve kulüplerimizin başarılarını her alanda sürdürebilmeleri için desteğimiz artarak sürecek. Oyuncularımızın bu çok kıymetli fırsatı değerlendireceklerine yürekten inanıyorum."

Muhabir: Ercan Doğan