Basketbolda maçın ardından





ANKARA (AA) - Basketbol ULEB Avrupa Kupası C Grubu 6. hafta karşılaşmasında Rusya'nın Zenit takımını 81-75 yenen Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, "Yürekten isteyen çok kaliteli bir takımız." dedi.

Gören, Ankara'nın uzun yıllar sonra çok iyi basketbol oynayan bir takıma sahip olduğunu belirterek, "Ankara'yı heyecanlandıracak, insanları tribüne getirecek bir takıma sahibiz. C Grubu, belki de 4-5 şampiyonluk adayının olduğu kupanın en zor grubu. Zenit de bu favorilerden bir tanesi. Özellikle hücumda inanılmaz başarılı bir takım." ifadelerini kullandı.

Rakip takımın özellikle Jennings ile açık alanda çok etkili olduğunu ve tüm hazırlıklarını buna göre yaptıklarının altını çizen Gören, "Hücumdaki tercihlerimizden kaynaklı ilk yarıda sıkıntı yaşadık. Bu da kontrolün bizden onlara geçmesini sağladı. İkinci yarıda inanılmaz bir savunmayla kontrolü tekrar elimize geçirdik. Hem lig hem de Avrupa kupası olmak üzere iki kulvarda da Ankara'yı çok ciddi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Salona gelen herkese teşekkür ediyorum ama hedefimiz için dolu salona ihtiyacımız var." diye konuştu.

Zenit Başantrenörü Vasili Karasev, karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayamadıklarını söyledi.

Bütün maçlarda iyi savunma yapmaları ve bunu tüm oyuna yaymaları gerektiğini dile getiren Karasev, "İlk yarıda hızlı hücumlarla skor ürettik ve topu iyi paylaşttık. Tek oyun kurucu olarak Jennings'in sahada olması bazı şut seçimlerinde bize sıkıntı çıkardı. İkinci yarıda oyuna daha çok asıldık ama kazanamadık. Grupta birkaç şampiyonluk adayı takım var. Bu gruptan bir finalist veya kupayı kazanan çıkacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.