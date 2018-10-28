Basketbolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Türk Telekom'u 80-77 yenen Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'un başantrenörü Serhat Şehit, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Şehit, şunları aktardı:

"Çekişmeli bir maçtı. Kaliteli bir ligde oynuyoruz. Maç içinde inişler çıkışlar yaşadık. Türk Telekom, geçmiş maçlarda dış atışlarda çok yüksek yüzdeyle oynuyordu. Müsabaka öncesi bu duruma önlem aldık. Önemli bir galibiyet aldık."

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, son çeyrekte kötü bir oyun sergilediklerini dile getirdi.

Gören, iyi mücadele ettiklerini kaydederek, "Üçüncü periyodun ortasına kadar oyun bizim kontrolümüzdeydi. Son çeyreğe çok kötü başladık ve rakibimiz bir ivme kazandı. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



