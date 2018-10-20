Basketbolda maçın ardından





ANKARA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan'ı 74-66 yenen Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, "İstekli, arzulu ve maçı hiç bırakmayan karakterde oynadık." dedi.

Gören, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında tüm oyuncularına teşekkür ederek, "Türk Telekom, Süper Lig'e bu sezon çıktı. Bir anda kendimizi Avrupa arenasında bulduk. Çarşamba-cumartesi, salı-pazar maçlarına ve seyahatlerine alışmak zorlu oluyor. Biraz da zorlu bir fikstürden geçiyoruz." diye konuştu.

Ligde üst sıralarda yer alabilmek için önemli bir galibiyet elde ettiklerinin altını çizen Gören, "İstekli, arzulu ve maçı hiç bırakmayan karakterde oynadık. Üçüncü periyotta sayı üstünlüğünü elimize alarak rahatladık. Üst üste maç yapmanın getirdiği yorgunluk nedeniyle son çeyrekte rakibin baskısına engel olamadık. Fark biraz olsun azalsa da kazanmayı bildik. Bizim için çok değerli bir galibiyetti." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic ise FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yaşadıkları sorunlara bu maçta da engel olamadıklarını söyledi.

Rakibin etkili oyuncularına baskılı savunma yapmayı başaramadıklarını dile getiren Ivanovic, "Son 5 dakikada mücadele eden oyuncularımı kutluyorum." şeklinde görüş belirtti.