Basketbolda maçın ardından





ESKİŞEHİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında konuk ettiği Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 76-72 mağlup eden Eskişehir Basket'in başantrenörü Josep Maria Berrocal, "Oyunun son bölümünde kontrolü elimize alıp maçı kazandık." dedi.

Berrocal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, galibiyetten dolayı takımın tebrik etti.

Düşme potasındaki rakibin maçı kazanmayı istediğini vurgulayan Berrocal, şöyle konuştu:

"Bundan sonrası için 6 maç kaldı. Tüm takımlar için birer final niteliğinde. Her takım bu maçları kazanmaya çalışacak. Oyunun belirli bölümlerinde basit hatalar da yaptık. Belki endişeli bir oyun içine büründük. Önemli olan sonunu iyi getirmekti. Oyunun son bölümünde kontrolü elimize alıp maçı kazandık. Takım olarak daha iyi oynayacağımız zamanlar da gelecek."

Siyah-kırmızılı takımın oyuncusu Billy Baron ise takım olarak iyi oynayıp maçı kazanmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.





- Demir İnşaat Büyükçekmece cephesi





Demir İnşaat Büyükçekmece Başantrenörü Özhan Çıvgın da kazanmaları gereken bir maçı kaybettiklerini belirtti.

Üst üste maç kaybetmenin sıkıntılı olmaya başladığını ifade eden Çıvgın, "Gerekli mücadele ve reaksiyonu gösterdik. Maçı son bölümüne kadar iyi taşıdık ancak akıllı olmamız gereken yerlerde kötü tercihler yaptık. İki üç atışı kaçırınca maçı kaybettik." diye konuştu.

Demir İnşaat Büyükçekmece'nin oyuncusu Diamon Simpsons ise iyi oynadıkları maçta Eskşehir Basket'in oyuncusu Baron'un attığı üç sayılık basketlerin karşılaşmanın seyrini değiştirdiğini kaydetti.



