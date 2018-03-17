Basketbolda maçın ardından





ESKİŞEHİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında konuk ettiği Pınar Karşıyaka'ya 72-66 mağlup olan Eskişehir Basket'in başantrenörü Josep Maria Berrocal, maçı kötü bir şekilde kaybettiklerini söyledi.

Berrocal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi oynayamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim için kötü bir kaybetme şekli oldu. Eksikliklerimiz olmasına rağmen biraz daha fazla oynayıp bunları kapatmaya çalışıyoruz. Daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki haftalar için daha fazla çalışacağız. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Zor zamanlarda da yanımızda oldular."

Eskişehir Basket'in oyuncusu Berkay Candan ise kazanmak istedikleri maçı savunmada ve hücumda hatalar yaparak kaybettiklerini belirtti.





- Pınar Karşıyaka cephesi





Pınar Karşıyaka Başantrenörü Aleksandar Trifunovic, iyi bir takıma karşı galip geldiklerini kaydetti.

Maça iyi başlayamadıklarını aktaran Trifunovic, "Eskişehir Basket maça iyi başladı. İkinci yarıda ise biz oyuna ortak olduk. Kazandığımız için mutluyuz. İyi başlayamadığımız maçta ikinci yarıda galibiyet elde ettik." ifadelerini kullandı.

Pınar Karşıyaka'nın oyuncusu Scott Douglas Wood ise zorlu bir maçı kazanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.