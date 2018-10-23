Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası C Grubu 4. hafta maçında deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia takımını 81-77 yendi.
BLM Group Arena'da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Türk Telekom, ilk çeyreğini 24-18 üstün tamamladığı karşılaşmada soyunma odasına 33-32 önde gitti.
Türk Telekom, üçüncü periyodunu 54-53 geride kapattığı mücadelede parkeden 81-77 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi Türk Telekom adına 23 sayı kaydeden Terrance Campbell oldu.
Türk Telekom, bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini elde ederken, Dolomiti Energia 3. mağlubiyetini yaşadı.