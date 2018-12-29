



İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 15. hafta maçlarının ardından Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürdü.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda normal sezonun ilk yarısı tamamlandı.

Avrupa Ligi'nde haftanın dikkati çeken maçında Fenerbahçe Beko, geçen sezon finalde kaybettiği İspanya'nın Real Madrid takımını ağırladı. Sarı-lacivertliler, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 65-63 kazanarak, 11'i üst üste olmak üzere 14. galibiyetini aldı ve liderliğini devam ettirdi.

Deplasmanda İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa'nın karşısına çıkan Anadolu Efes, ikinci yarısında sadece 15 sayı bulabildiği maçtan 80-65 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla 6. mağlubiyetini yaşayan lacivert-beyazlılar, averajla 4. sırada kaldı.

Darüşşafaka Tekfen ise Avrupa Ligi'ndeki 12 maçlık galibiyet hasretine Olympiakos karşısında son verdi. Yunan ekibini 79-75 mağlup ederek ikinci kez kazanan yeşil-siyahlılar, ilk yarıyı 16. ve son sırada bitirdi.

Organizasyonun ikinci yarısına ara verilmeden devam edilecek. Ligde 16. hafta maçları 3-4 Ocak 2019'da yapılacak.





- Sonuçlar





Khimki (Rusya) - Baskonia (İspanya): 77-85

Darüşşafaka Tekfen - Olympiakos (Yunanistan): 79-75

Maccabi FOX (İsrail) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 94-92

Barcelona Lassa (İspanya) - Anadolu Efes: 80-65

Fenerbahçe Beko - Real Madrid (İspanya): 65-63

Panathinaikos (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya): 96-84

Bayern Münih (Almanya) - Buducnost VOLI (Karadağ): 93-88

Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 73-66





- Puan durumu





Takımlar O G M AS YS AV. Puan 1. Fenerbahçe Beko 15 14 1 1254 1120 134 29 2. Real Madrid 15 12 3 1312 1140 172 27 3. CSKA Moskova 15 11 4 1314 1232 82 26 4. Anadolu Efes 15 9 6 1292 1236 56 24 5. Olympiakos 15 9 6 1209 1155 54 24 6. Bayern Münih 15 8 7 1207 1212 -5 23 7. Barcelona Lassa 15 8 7 1131 1143 -12 23 8. Zalgiris 15 7 8 1190 1178 12 22 9. AX Armani Exchange Olimpia Milan 15 7 8 1289 1285 4 22 10. Baskonia 15 7 8 1212 1210 2 22 11. Panathinaikos 15 7 8 1185 1191 -6 22 12. Herbalife Gran Canaria 15 6 9 1218 1318 -100 21 13. Maccabi FOX 15 5 10 1170 1201 -31 20 14. Khimki 15 5 10 1165 1212 -47 20 15. Buducnost VOLI 15 3 12 1088 1264 -176 18 16. Darüşşafaka Tekfen 15 2 13 1138 1277 -139 17





