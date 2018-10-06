Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası

Salon: Kadir Has
Hakemler: Nihat Çetin, Halil Erkoç, Taner İbin
Bellona Kayseri Basketbol: Meryem Gültekin 6, Amstrong 17, Ezgi Malnacı, Aysun Yararbaş 2, Anderson 27, Ivankovic 19, Gizem Sezer 3, Gamze Takmaz, Tuğba Oral 9
Galatasaray: Alperi Onar 5, Sinem Ataş 8, İrem Naz Topuz 11, İnci Güçlü 3, Nazlı Bircan Gökdemir, Grigalauskyte 10, Macaulay 20, Sude Yılmaz 2, Jefferson 18
1. Periyot: 23-18
Devre: 38-37
3. Periyot: 62-54
KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen Erciyes Kupası'nın son gün maçında ev sahibi ekip, Galatasaray'ı 83-77 yendi.
Bu sonuçla Bellona Kayseri Basketbol, turnuvayı şampiyon tamamladı.