Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası





Salon: Kadir Has

Hakemler: Nihat Çetin, Halil Erkoç, Taner İbin

Bellona Kayseri Basketbol: Meryem Gültekin 6, Amstrong 17, Ezgi Malnacı, Aysun Yararbaş 2, Anderson 27, Ivankovic 19, Gizem Sezer 3, Gamze Takmaz, Tuğba Oral 9

Galatasaray: Alperi Onar 5, Sinem Ataş 8, İrem Naz Topuz 11, İnci Güçlü 3, Nazlı Bircan Gökdemir, Grigalauskyte 10, Macaulay 20, Sude Yılmaz 2, Jefferson 18

1. Periyot: 23-18

Devre: 38-37

3. Periyot: 62-54





KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen Erciyes Kupası'nın son gün maçında ev sahibi ekip, Galatasaray'ı 83-77 yendi.

Bu sonuçla Bellona Kayseri Basketbol, turnuvayı şampiyon tamamladı.