Basketbol: Haftanın programı





İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'ne 11'inci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise 8'inci hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 10'uncu, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 11'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:





- ING Basketbol Süper Ligi





Yarın:

13.00 Gaziantep Basketbol-Sigortam.net İTÜ Basket (Şahinbey)

15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Teksüt Bandırma (Sinan Erdem)

17.30 Darüşşafaka Tekfen-Beşiktaş Sompo Sigorta (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.00 TOFAŞ-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

8 Aralık Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-OGM Ormanspor (Ülker)

15.15 Bahçeşehir Koleji-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (BJK Akatlar)

17.30 Türk Telekom-Frutti Extra Bursaspor (Ankara)

9 Aralık Pazartesi:

20.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Anadolu Efes (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)





- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi





Yarın:

14.00 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol (Servet Tazegül)

14.00 Samsun Canik Belediyespor-İzmit Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

8 Aralık Pazar:

15.15 Fenerbahçe Öznur Kablo-Galatasaray (Metro Enerji)

16.00 BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi (Ankara DSİ Etlik)

17.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Antakya)

9 Aralık Pazartesi:

18.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Beşiktaş TRC İnşaat (Atatürk)





- Türkiye Basketbol 1. Ligi





Bugün:

17.30 Anadolu Basket-Merkezefendi Belediyespor (TOBB ETÜ)

Yarın:

16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Kurtdereli)

17.00 Semt77 Yalovaspor-Final Gençlik (90. Yıl)

17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Bornova Belediyespor (Fethiye Beşkaza)

17.00 Akhisar Belediyespor-Mamak Belediyespor (Akhisar Belediye)

17.00 Gemlik Basketbol-Bandırma Kırmızı (Gemlik)

18.00 Petkimspor-1881 Düzce Belediyespor (ENKA)

8 Aralık Pazar:

16.00 Konyaspor-Samsunspor (Selçuklu Belediyesi)





- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi





Bugün:

13.30 Nesibe Aydın-Edremit Belediyesi Gürespor (TOBB ETÜ)

18.00 Urla Belediyespor-Bayraklı Belediyespor (12 Eylül)

Yarın:

13.00 Mardin Büyükşehir Başak-Sakarya Yükseliş (Artuklu Yeni)

14.00 Bursa Büyükşehir-Antalya 07 Basketbol (Yıldırım Şahin Başol)

16.30 İstanbul Üniversitesi-Yalova VİP (Ahmet Cömert)

8 Aralık Pazar:

14.00 Mersin Üniversitesi-1881 Düzce Belediyespor (Mersin Üniversitesi)

17.00 Bosna 34-Emlak Konut (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)

18.30 Fenerbahçe Gelişim-BOTAŞ Gelişim (Metro Enerji)



