Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası

KAYSERİ (AA) - 18 Yaş Altı Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası yarın Kayseri'de başlayacak.

Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki kura çekimine, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Kayseri İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam, TBF yetkilileri ve turnuvada mücadele edecek 16 takımın temsilcileri katıldı.

TBF'nin 2018-2019 sezonu altyapı faaliyetleri programında yer alan şampiyonanın kura çekimi sonrası gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Teşvikiye Spor, Ormanspor, Bahçeşehir Koleji, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor

B Grubu: İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetleri, Öbek Boğaziçi Okulları, Beylikdüzü Basketbol İhtisas, Gaziantep Basketbol

C Grubu: Balıkesir Basket, Yeşimspor, TOFAŞ, Yeni Mamak Gençlik

D Grubu: Fenerbahçe, Galatasaray, Bornova Belediyesi, Selçuklu Basketbol







