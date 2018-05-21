Barcelona Iniesta'yı galibiyetle uğurladı

MADRİD (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) kaptan Andres Iniesta'nın son kez takımının formasını giydiği maçta Barcelona, evinde Real Sociedad'ı 1-0 yendi.

Lig şampiyonu Barcelona, ligin 38. haftasında Camp Nou'da Bask temsilcisi Real Sociedad'la karşılaştı.

İlk yarısı golsüz biten mücadelenin 57. dakikasında Philippe Coutinho, ceza sahasının dışından attığı golle Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-0 Barcelona'nın galibiyeti ile sona erdi.

Iniesta'ya veda

Iniesta, 1996'da 12 yaşındayken altyapıda adım atım attığı Katalan ekibine veda etti.

La Liga'nın son haftasında oynanan Barcelona-Real Sociedad karşılaşması, Iniesta'nın Barcelona'daki son maçı olarak kayıtlara geçti.

Maç öncesi Cam Nou'yu dolduran on binlerce taraftar, "Sonsuz Iniesta" yazısı ve sonsuzluk işaretlerinden oluşan koreografi yaptı.

Ayrıca Iniesta ile bu karşılaşma sonrası emekliye ayrılan Real Sociedad oyuncusu Xabi Prieto, birbirlerine takım bayraklarını hediye etti.

Sezon devam ederken Barcelona'dan ayrılma kararı alan Iniesta, son maçında 80 dakika forma giydi.

Yerini Paco Alcacer'e bıraktığında uzun süre alkışlanan oyuncu, maç sonrası bir kez daha sahaya davet edildi.

1996'da henüz 12 yaşındayken Barcelona'nın altyapısı "La Masia" ile takıma adım atan Iniesta, 29 Ekim 2002'den bu yana forma giydiği A takımda elde ettiği başarılarla kulübün efsaneleri arasına adını yazdırdı.

Iniesta, Katalan temsilcisinde 9 lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 6 İspanya Kral Kupası ve 7 İspanya Süper Kupası kaldırma başarısı gösterdi.

Andres Iniesta, 129 kez forma giydiği İspanya Milli Takımı'nda ise 2 Avrupa ve bir Dünya Kupası şampiyonluğu elde etti.

Barcelona, ligi 93 puanla tamamladı

Ligin 35. haftasında Deportivo'yu 4-2 yenerek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, son maçta aldığı galibiyetle puanını 93'e yükseltti.

Sezonu 28 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamlayan Barcelona'da maç sonrası şampiyonluk kutlamaları yapıldı.

La Liga'da Atletico Madrid, 79 puanla ikinci, Real Madrid ise 76 puanla üçüncü sırayı aldı.

Bu sezon La Liga'da küme düşen takımlar, Deportivo, Las Palmas ve Malaga oldu.

Muhabir: Hasan Esen