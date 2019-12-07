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Bakan Kasapoğlu'ndan Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'na tebrik
İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kayserispor Kulübünde başkanlığa seçilen Berna Gözbaşı'nı tebrik etti.Kasapoğlu tebrik mesajında, "Kayserispor Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda...
Spor 07.12.2019, 16:48
İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kayserispor Kulübünde başkanlığa seçilen Berna Gözbaşı'nı tebrik etti.
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