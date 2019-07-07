Babel'den yeni sezon mesajı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel, sosyal medya hesabından hırslı bir yüz ifadesinin bulunduğu ve ağzına "photoshop" ile aslan dişleri eklendiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
Muhabir: Emrah Oktay
Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel, yeni sezona hazır olduğunu söyledi.
İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel, sosyal medya hesabından hırslı bir yüz ifadesinin bulunduğu ve ağzına "photoshop" ile aslan dişleri eklendiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
Muhabir: Emrah Oktay