Aytemiz Alanyaspor kupada kazandı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 yendi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 yendi.
12. dakikada Kaan Kanak'ın pasında sol kanatta topla buluşan Junior Fernandes'in vuruşunda, topu kaleci Fatih Öztürk kornere çeldi. Umut Güneş'in sol kanattan kullandığı kornerde Welinton plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
15. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanatta Kaan Kanak'ın kavisli ortasına iyi yükselen Junior Fernandes'in kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 2-0.
45. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Umut Güneş'in topuk pasında Musa Çağıran topu kaleye paralel gönderdi. Arka direkte topla buluşan Cisse'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.
Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.