Avrupa'nın 5 büyük liginde son şampiyon Juventus

İSTANBUL (AA) - Serhat Bağbars - Avrupa'nın en büyük 5 futbol ülkesi olarak görülen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'da (Ligue 1) heyecan, hafta sonu oynanan karşılaşmalarla devam etti.

Söz konusu ülkeler arasında şampiyonun belli olmadığı tek lig Serie A'da lider Juventus, deplasmanda Roma ile golsüz berabere kalarak, bitime bir hafta kala Napoli'nin önünde şampiyonluğunu ilan etti.

La Liga'da şampiyonluğunu iki hafta önce ilan eden Barcelona deplasmanda Levante'ye 5-4 yenilerek, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki tek namağlup ekip olma unvanını yitirdi.

İngiltere Premier Lig şampiyon Manchester City deplasmanda Southampton'ı 1-0 yenip ligi 100 puanla tamamlarken, Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih son maçında Stuttgart'a 4-1 yenildi. Ligue 1'de şampiyon Paris Saint-Germain (PSG) ise sahasında Rennes'e 2-0 mağlup oldu.

Serie A

Serie A'nın 37. haftasında deplasmanda Roma ile 0-0 berabere kalan Juventus, arka arkaya 7. şampiyonluğunu kazanarak kendisine ait İtalya ligi rekorunu geliştirdi.

Şampiyon Juventus'un en yakın rakibi olan Napoli ise deplasmanda Sampdoria'yı 2-0 yendi.

Milan ise deplasmanda Atalanta ile 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma yolunda avantajını korudu.

Serie A'da bitime bir hafta kala Juventus, 92 puanla şampiyonluğunu ilan etti. Napoli, 88 puanla ikinci sırada kaldı. İki takımı, Roma 74, Lazio 72, Inter 69 ve Milan 61 puanla izledi.

La Liga

İki hafta önce şampiyonluğu garantileyen Avrupa'nın 5 büyük liginin tek namağlup takımı Barcelona, konuk olduğu Levante'ye 5-4 yenilerek bu unvanını kaybetti.

Lig ikincisi Atletico Madrid, deplasmanda Getafe'yi 1-0, bir diğer başkent ekibi Real Madrid ise ağırladığı Celta Vigo'yu 6-0 yendi.

La Liga'da 37. haftanın ardından Barcelona, 90 puanla zirvede yer aldı. Barcelona'yı Atletico Madrid 78, Real Madrid 75 ve Valencia 70 puanla takip etti.

Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğunu önceden ilan eden Manchester City, deplasmanda Southampton'ı 1-0 yenerek sezonu 100 puanla tamamladı.

Teknik direktörlüğünü Pep Guardiola'nın yaptığı Manchester City, İngiltere Premier Lig'de 100 puan toplayan ilk kulüp oldu. Manchester ekibi ayrıca bir sezonda en fazla (32) maç kazanma ve en yüksek puan farkıyla (19) şampiyon olma başarısını da gösterdi.

Manchester United sahasında Watford'u 1-0, Tottenham, Leicester City'yi 5-4, Liverpool ise Brighton'ı 4-0'lık skorlarla geçti.

Brighton karşısında takımının ilk golünü kaydeden Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah, 38 hafta süren bir İngiltere Premier Lig sezonunda en fazla gol atan (32) futbolcu unvanını aldı. Salah; Alan Shearer, Cristiano Ronaldo ve Luis Suarez ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi.

Newcastle United deplasmanından 3-0 mağlup ayrılan geçen sezonun şampiyonu Chelsea ise ilk 4'ün dışında kaldı ve Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi.

Fransız teknik direktör Arsene Wenger de 22 yıldır görev aldığı Arsenal Kulübündeki son karşılaşmasına çıktı. Arsenal, Huddersfield'ı deplasmanda 1-0 yendi.

Bir dönem Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i de çalıştıran Portekizli teknik adam Carlos Carvalhal'in başında bulunduğu Swansea City, konuk ettiği Stoke City'ye 2-1 yenilerek alt lige düştü.

Premier Lig'de son maçların ardından Manchester City 100 puanla şampiyon oldu. Manchester United 81, Tottenham 77 ve Liverpool 75 puanla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Chelsea 70 ve Arsenal 63 puanla UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.

Bundesliga

Şampiyonluğu garantileyen Bayern Münih, sahasında Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Stuttgart'a 4-1 yenildi.

Tayfun Korkut'un göreve gelmesinin ardından başarılı performans sergileyen Stuttgart, ligde 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadığı bu periyotta düşme hattından çıkarak Avrupa kupalarına katılma hakkını 2 puanla kaçırdı.

Lig ikincisi Schalke 04 konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u 1-0 yenerken, Hoffenheim ağırladığı Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup ederek sezonu 3. sırada tamamladı.

Yaklaşık 55 yıl önce Bundesliga'nın kuruluşunda yer alan takımlar arasında bulunan Hamburg, tarihinde ilk kez küme düştü.

Sezonu 31 puanla 17. sırada tamamlayan Hamburg ile 22 puan toplayarak puan cetvelinde 18. sırada yer alan Köln gelecek sezon İkinci Lig'de mücadele edecek.

Milli futbolcu Yunus Mallı'nın da forma giydiği Wolfsburg, sezonu 33 puanla 16. basamakta tamamladı. Yeşil-beyazlı ekip, kümede kalabilmek için İkinci Lig'i üçüncü sırada bitirmeyi garantileyen Holstein Kiel ile play-out maçları oynayacak.

Şampiyon Bayern Münih ligi 84 puanla kapadı. 63 puanlı Schalke 04 ikinci olurken, 55'er puanlı takımlardan Hoffenheim 3, Borussia Dortmund 4, Bayer Leverkusen ise 5. sırada ligi tamamladı. Leipzig ise 53 puanla 6. sırada kaldı.

Ligue 1

Şampiyonluğunu önceden ilan eden lider PSG, Ligue 1'in 37. haftasında konuk ettiği Rennes'e 2-0 yenildi.

Monaco ağırladığı Saint-Etienne'yi 1-0 yenerek ikinci sıraya yükseldi. Olympique Lyon ise deplasmanda Strasbourg'a 3-2 yenildi.

Lig dördüncüsü Olympique Marsilya, deplasmanda Guingamp ile 3-3 berabere kaldı.

PSG, son maçlar öncesinde 92 puanda kaldı. Monaco 77, Olympique Lyon 75, Olympique Marsilya 74 puanla başkent ekibinin arkasında yer aldı.