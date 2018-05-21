Avrupa'da 5 büyük lig sona erdi

ANKARA (AA) - Avrupa'nın 5 büyük liginde İngiltere (Premier Lig) ve Almanya'dan (Bundesliga) sonra İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Fransa'da (Ligue 1) da sezon tamamlandı.

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Juventus ve Fransa'da Paris Saint-Germain'in (PSG) şampiyon olduğu Avrupa'nın 5 büyük liginde de 2017-2018 sezonu sona erdi.

La Liga

Bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, son maçında Real Sociedad'ı ağırladı. Katalan ekibi, kaptan Andres Iniesta'nın son kez takımının formasını giydiği karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Jübile yapan bir diğer isim de Atletico Madridli Fernando Torres'ti. UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atletico Madrid, takımın 2 golünü de Torres'in attığı mücadelede, konuk ettiği Eibar ile 2-2 berabere kaldı.

Real Madrid, Villarreal deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Valencia ise sahasında Deportivo'yu 2-1 yendi.

La Liga'yı 93 puanla zirvede bitiren Barcelona'yı, Atletico Madrid 79, Real Madrid 76 ve Valencia 73 puanla takip etti. Bu sezon küme düşen takımlar Deportivo, Las Palmas ve Malaga oldu.

Serie A

Arka arkaya 7. şampiyonluğunu kazanan Juventus, ligin son haftasında Verona'yı ağırladı. 40 yaşındaki kaleci Gianluigi Buffon, Juventus'un 2-1 kazandığı maçla siyah-beyazlı ekipteki 17 yıllık kariyerini noktaladı.

Napoli, evinde Crotone'u 2-1, Roma ise deplasmanda Sassuolo'yu 1-0 mağlup etti.

Konuk olduğu Lazio'yu 3-2 yenerek averajla rakibinin önünde ligi 4. tamamlayan Inter, 2011-2012 sezonundan bu yana ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımının Fiorentina'yı 5-1 yendiği karşılaşmada 1 gol ve 3 asist üretti.

Juventus'un 95 puanla şampiyon olduğu Serie A'yı, Napoli (91) 2'nci, Roma (77) 3'üncü ve Inter (72) 4. sırada tamamladı. Crotone, Verona ve Benevento ise Serie A'ya veda etti.

Ligue 1

Şampiyonluğunu haftalar önce ilan eden PSG, Caen deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrıldı. Lig 2'ncisi Monaco, konuk olduğu Troyes'yı 3-0 yendi.

Atletico Madrid'in UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olmasıyla Fransa ligi 3'üncüsüne geçen Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını, Olympique Lyon elde etti. Memphis Depay'ın hat-trick yaptığı Nice maçını 3-2 kazanan Lyon, ligi 3. sırada bitirdi.

PSG'nin 93, Monaco'nun 80, Olympique Lyon'un 78 puanla ilk 3'ü oluşturduğu Ligue 1'de Toulouse, Troyes ve Metz küme düştü.