Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor

İSTANBUL (AA) - Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, İspanyol ekibi Real Madrid ile İngiliz temsilcisi Liverpool arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından belli olacak.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak.

Final maçında Sırp hakem Milorad Mazic düdük çalacak. Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak.

1,5 milyar avroluk final

Real Madrid ve Liverpool takımlarındaki futbolcuların tahmini değeri, 1,5 milyar avroyu geçiyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Real Madrid kadrosundaki oyuncuların toplam piyasa değeri 962,5 milyon, Liverpool'dakilerin ise 548,5 milyon avro.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en skorer oyuncusu, bu sezonun da en fazla gol atan ismi Cristiano Ronaldo, 120 milyon avroyla Real Madrid'in en değerli futbolcusu olarak öne çıkıyor.

İngiltere Premier Lig'de gol kralı olan Muhammed Salah da 80 milyon avroyla Liverpool kadrosundaki piyasa değeri en yüksek oyuncu olarak dikkati çekiyor.

Muhabir: Yunus Kaymaz