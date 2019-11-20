Avrupa futbolunun 'durdurulamayan' ikilileri

İSTANBUL(AA) - Bu sezon 12 haftası geride kalan İtalya liginde Lazio'nun attığı 28 golün 20'sini Immobile-Correa ikilisi kaydetti.

Rakip fileleri 14 kez havalandıran İtalyan Immobile, Serie A'daki gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı. Arjantinli Correa ise takımına 6 golle katkı sağladı.

Bayern Münih'te Lewandowski durdurulamıyor

Bayern Münih'te Robert Lewandowski ve Serge Gnabry, golcü ikililer sıralamasında ikincilikte yer aldı.

Bundesliga'da 29 golün 19'unu söz konusu iki futbolcunun kaydettiği Bayern Münih'te Polonyalı Lewandowski, yine formda bir görüntü çizdi. Almanya liginde 11 haftada 16 kez fileleri havalandıran Lewandowski, gol krallığında açık ara zirveye yerleşti.

Bavyera ekibinde Alman futbolcu Serge Gnabry ise 3 gol buldu.

Manchester City ve Lyon'un skorerlerinden 16'şar gol

Manchester City'nin yıldızları Sergio Agüero ve Raheem Sterling ile Olympique Lyon'dan Moussa Dembele ve Memphis Depay, liglerinde attıkları 16'şar golle listede üçüncülüğü paylaştı.

İngiltere Premier Lig'de 12 haftada 35 kez fileleri havalandıran Manchester City'de bu gollerin 16'sını Agüero ve Sterling kaydetti. Arjantinli Agüero 9, İngiliz Sterling 7 golle takımına önemli katkıda bulundu.

Lyon'un 13 haftası geride kalan Fransa ligindeki 20 golünün 16'sını Fransız Dembele ve Hollandalı Depay ikilisi attı. Bu gollerin 9'unu Dembele, 7'sini Depay buldu.

Chelsea, Leicester City ve Leipzig'in ikililerinden 15'er gol

İngiltere'de Chelsea, Leicester City ve Almanya'da Leipzig'in golcü ikilileri, rakip fileleri 15'er kez havalandırarak sıralamada dördüncülüğe yerleşti.

Chelsea'nin ligdeki 27 golüne en fazla katkıyı 10 golle İngiliz Tammy Abraham yaptı. ABD'li Christian Pulisic, 5 golle Abraham'a eşlik etti.

Ligde 29 defa rakip ağları havalandıran Leicester City'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan İngiliz Jamie Vardy 11, İngiliz James Maddison 4 gol kaydetti.

Bundesliga'da 29 gole imza atan Leipzig'de ise Alman Timo Werner 11, Avusturyalı Marcel Sabitzer 4 gol attı.

Barcelona, Monaco, Inter, Atalanta'nın golcüleri takipte

Barcelona, Monaco, Inter ve Atalanta'nın skorerleri, 14'er golle Avrupa'nın formda ikilileri arasına girdi.

İspanya liginde 13 haftalık periyotta bir maç eksiği bulunan ve 33 gol atan Barcelona'da Arjantinli Lionel Messi 8, Uruguaylı Luis Suarez 6 gole imza attı.

Monaco'nun Fransa liginde attığı gollere Fransız Wissam Ben Yedder ve Cezayirli Islam Slimani ikilisi damga vurdu. Monaco'nun Ligue 1'deki 20 golünün 9'unu Ben Yedder, 5'ini Slimani kaydetti.

Şampiyonluk mücadelesi verdiği Serie A'da 26 gol bulan Inter'de Belçikalı Romelu Lukaku 9, Arjantinli Lautaro Martinez 5 golle takımına katkı sağladı.

Atalanta'nın Serie A'da attığı 30 gole en çok katkıyı Kolombiyalılar verdi. Takımda Luis Muriel 8, Duvan Zapata 6 gol buldu.

Süper Lig'in golcü ikilileri

Süper Lig'de 19 gol atan Aytemiz Alanyaspor'da Papiss Cisse ve Junior Fernandes, 25 gol bulan BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Adis Jahovic ve Guilherme, 13'er golle skorer ikililer sıralamasında rakiplerini geride bıraktı.

Takımlarına 9'ar golle en çok katkıyı sağlayan Senegalli Cisse ve Makedon Jahovic, ligdeki 11 haftalık periyotta gol krallığı yarışında da ilk sırayı paylaştı. Şilili Fernandes ve Brezilyalı Guilherme ise 4'er golle takımlarına destek verdi.