Avrupa futbolunda heyecan sürüyor

İSTANBUL (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN - Avrupa'nın en büyük 5 futbol ülkesi olarak görülen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'da (Ligue 1) heyecan, oynanan karşılaşmalarla devam etti.

İspanya Kral Kupası finaline çıkan La Liga'nın zirvesindeki Barcelona, ligde haftayı maç yapmadan geçerken, Serie A'da Napoli, lider Juventus'u son dakika golüyle mağlup etti ve kritik bir galibiyete imza attı.

Diğer büyük liglerde şampiyonluğu garantileyen takımlar Manchester City, Paris Saint-Germain (PSG) ve Bayern Münih haftayı galibiyetle kapattı.

Serie A

Napoli, Serie A'nın 34. haftasında konuk olduğu lider Juventus'u Kalidou Koulibaly'nin son dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışını bırakmadı.

Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder'in 67. dakikada Kevin Strootman'ın yerine dahil olduğu karşılaşmada SPAL deplasmanında 3-0 galip geldi.

Ligin son sırasındaki Benevento, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giymediği mücadelede Milan'ı 1-0 yenerek bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini aldı. Buna karşın Benevento, Crotone'nin Udinese'yi 2-1 yenmesiyle ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Serie A'da bitime 4 hafta kala Juventus, 85 puanla zirvede yer aldı. Napoli, Juventus'u mağlup ettiği haftada rakibiyle arasındaki farkı bir puana indirdi. İki takımı 67'şer puanlı Roma ve Lazio ile 66 puana sahip Inter takip etti.

La Liga

Avrupa'nın 5 büyük liginin tek namağlup takımı Barcelona, İspanya Kral Kupası finali nedeniyle La Liga'da haftayı maç yapmadan geçti.

Katalan ekibi, finalde Sevilla'yı 5-0 gibi farklı bir skorla yenerek kupayı müzesine götürdü.

Liderin en yakın takipçisi Atletico Madrid, 34. haftada ağırladığı Real Betis ile golsüz berabere kaldı. Maçını hafta içi oynayan Real Madrid, Athletic Bilbao deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçların ardından Barcelona, 29 Nisan'da çıkacağı Deportivo La Coruna deplasmanından bir puanla dönmesi halinde şampiyonluğunu ilan etme şansı yakaladı. Katalan ekibinin, maçlarını önce oynayacak Atletico Madrid ve Real Madrid'in puan kaybetmesi halinde Deportivo karşısına şampiyonluğunu ilan etmiş şekilde çıkma şansı da bulunuyor.

La Liga'da maç eksiği bulunan Barcelona, 83 puanla liderliğini sürdürdü. Barcelona'yı, Atletico Madrid 72, bir maç eksiği olan Real Madrid 68 ve Valencia 66 puanla izledi.

Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğunu önceden ilan eden Manchester City, konuk ettiği Swansea City'yi 5-0 mağlup etti.

Karşılaşmalarını hafta içi deplasmanda oynayan takımlardan Tottenham, Brighton & Hove Albion ile 1-1 berabere kalırken Manchester United, Bournemouth'u 2-0, Chelsea de Burnley'yi 2-1 yendi.

İlk 6 içinde maç eksiği bulunmayan tek takım Liverpool, West Bromwich Albion deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü. Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, West Bromwich Albion maçında rakip fileleri havalandırarak Premier Lig'de bir sezonda en fazla gol atma rekorunu egale etti. Salah, 1992'de kurulan Premier Lig'in 38 haftalı sezonlarını 31 golle tamamlayan Alan Shearer, Cristiano Ronaldo ve Luis Suarez'in paylaştığı rekora ortak oldu.

Arsenal ise haftayı evindeki 4-1'lik West Ham United galibiyetiyle kapattı.

Premier Lig'de 35. haftanın ardından 90 puanı bulunan lider Manchester City'den sonra 74 puanlı Manchester United, 71 puanlı Liverpool, 68 puanlı Tottenham, 63 puanlı Chelsea ve 57 puanlı Arsenal sıralandı.

Ligue 1

Şampiyonluğunu önceden ilan eden lider PSG, Ligue 1'in 34. haftasında konuk olduğu Bordeaux'yu 1-0 yendi.

Lig ikincisi Monaco, Guingamp deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle döndü.

İki takımı takip eden Olympique Lyon ve Olympique Marsilya, haftayı 5 gollü galibiyetlerle kapattı. Lyon'un deplasmanda Dijon'u 5-2 yendiği haftada, Marsilya ise evinde Lille'i 5-1 ile geçti.

PSG, son 4 maç öncesi 90 puana ulaştı. Monaco 70, Lyon ve Marsilya 69'ar puanla başkent ekibinin arkasında yer aldı.

Bundesliga

Şampiyonluğu garantileyen Bayern Münih, Bundesliga'nın 31. haftasında Hannover 96 deplasmanında 3-0 galip geldi.

İkincilik için yarışan takımlardan Schalke 04, Köln deplasmanında 2-2'lik beraberlikle yetinirken Borussia Dortmund, evinde Bayer Leverkusen'i 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Stuttgart, sahasında Werder Bremen'i 2-0 yendi. Ev sahibi takımın ikinci golünü Berkay Özcan kaydetti.

Freiburg'da forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü ise takımının Hamburg deplasmanında 1-0 mağlup olduğu maçın 71. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bundesliga'nın 31. haftası sonunda 78 puanı bulunan Bayern Münih'in arkasından 56 puanlı Schalke 04, 54 puan toplayan Borussia Dortmund ve 51 puana sahip Bayer Leverkusen sıralandı.