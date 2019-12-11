Avrupa basketbolunda 71'inci Türk derbisi

İSTANBUL(AA) - THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda kozlarını paylaşacak.

Türk erkek basketbol takımları, son 24 yılda Avrupa arenasında Koraç Kupası, Avrupa Ligi, Avrupa Kupası, EuroChallenge gibi organizasyonlarda 70 kez birbirlerine rakip oldu.

İlk maç 1996'da Koraç Kupası'nda

Türk takımları Avrupa'da birbiriyle ilk kez 1995-1996 sezonunda Koraç Kupası'nda karşılaştı.

O zamanki adıyla Efes Pilsen (Anadolu Efes), Koraç Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yle eşleşti.

Rakibini 16 Ocak 1996'da deplasmanda 98-65 yenen lacivert-beyazlılar, ikinci maçı 74-56 kaybetmesine rağmen sayı farklıyla yarı finale yükseldi ve sezon sonu Koraç Kupası'nı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'den Anadolu Efes'e büyük üstünlük

Türk takımları arasında Avrupa arenasında en fazla Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko birbirleriyle karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertliler rakibine büyük bir üstünlük kurdu.

Fenerbahçe, 16. kez Avrupa arenasında rakip olacağı Anadolu Efes'e 15 maçta sadece 4 defa kaybetti ve 11 galibiyet aldı.

Dörtlü Final'de gülen Anadolu Efes oldu

Geçen sezon, iki takım arasında büyük bir çekişme yaşanırken Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'ya üstünlük kurdu.

Türkiye liginde rakibini play-off final serisinde 4-3 yenerek şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, Avrupa'da da Fenerbahçe Beko'yu mağlup etti.

Lacivert-beyazlılar, İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde gerçekleşen THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin ilk maçında rakibini 92-73 yenerek finale çıkmıştı.

En fazla Türk derbisine Fenerbahçe çıktı

Avrupa kupalarında en fazla Türk derbisine Fenerbahçe çıktı.

Fenerbahçe, 31 kez Türk takımlarıyla Avrupa arenasında mücadele etti. Sarı-lacivertliler bu maçların 22'sini kazanmayı bildi.

Fenerbahçe'yi 29 maçla Anadolu Efes takip etti. Lacivert-beyazlılar bu maçlarda 16 galibiyet, 13 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde 39 maç oynandı

Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde 39 kez Türk takımları birbirine rakip oldu.

Türk takımları içinde ilk kez FIBA Avrupa Ligi'nde 1997-1998 sezonunda Efes Pilsen ile Türk Telekom karşılaştı.

FIBA Avrupa Ligi ve daha sonra ULEB Avrupa Ligi adı altında oynanan organizasyonda; Anadolu Efes, Ülkerspor, Türk Telekom, Fenerbahçe, Galatasaray, Darüşşafaka ve Beşiktaş, Türk derbilerine çıktı.