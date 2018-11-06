Atiker Konyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenmana, tedavisine devam edilen Paolo Hurtado ve Jens Jonsson katılmazken, Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Daha sonra 5'e 2 pas organizasyonuyla devam eden antrenman, yarı sahada taktik çift kale maçla sona erdi.