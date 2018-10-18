Atiker Konyaspor-Fenerbahçe maçının hasılatı otizmli çocuklara bağışlandı





KONYA (AA) - Konyaspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Pazar günü Fenerbahçe ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yaptıkları karşılaşmanın hasılatını otizmli çocuklara bağışladı.

Konyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, Selçuklu Belediyesi Yazır Mahallesi'nde bulunan eğitim merkezindeki çek teslim töreninde yaptığı konuşmada, alınan karar gereği müsabakanın masrafları çıktıktan sonra kalan 350 bin liralık hasılatı Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfına (SOBE) bağışladıklarını belirtti.

SOBE'nin kurulmasında emeği olan herkese teşekkür eden Aksoy, "Biz yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla Fenerbahçe maçı bilet satış gelirlerini SOBE'ye bağışlayacağımızı taahhüt etmiştik. Bugün de Konyaspor adına sosyal sorumluluk projelerinden bir tanesi için buradayız. Camiamız adına son derece mutluyuz gururluyuz. Bizim görevimiz, taraftarlarımızın bize vermiş olduğu desteği bir köprü vazifesi yaparak SOBE'ye aktarmaktı. Umarız bunda da başarılı olmuşuzdur. Bu vesileyle Konya'daki tüm hayırseverleri SOBE'ye katkı sunmaya davet ediyorum." diye konuştu.

SOBE Başkanı Mustafa Ak, Atiker Konyaspor yönetimine SOBE'de eğitim gören çocuklara karşı gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Konyaspor'un yaptığı bu jestin çekin üzerinde yazan miktardan kat kat değerli olduğunu ifade eden Ak, "Tanınırlık açısından şimdiye kadar vakfımıza yapılmış en büyük destek. Konyaspor ile bu organizasyonu yaptıktan sonra hem ailelerimizin hem de genel kamuoyunun tepkisi ve bize gösterdikleri alaka kat kat artmış durumdadır. Bu katkılarından dolayı Konyaspor'a çok teşekkür ediyoruz."ifadelerini kullandı.

Törene, Atiker Konyaspor Kulübü Asbaşkanı Osman Koçak, başkan yardımcısı Celalettin Yılmaz, kulübün genel müdürü Bahri Bıçakçı ile Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yalçınkaya ve SOBE Genel Koordinatörü Fatma Güllüoğlu da katıldı.

Törende, Konyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, 350 bin liralık çeki, SOBE Başkanı Mustafa Ak'a takdim etti.



