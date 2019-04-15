App Run Hazırlık Koşusu, İstanbul'da yapıldı

İSTANBUL (AA) - Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için 5 Mayıs Pazar günü tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run 2019 öncesinde İstanbul Caddebostan'da App Run Hazırlık Koşusu yapıldı.

Wings for Life World Run'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek "Wings for Life World Run", İzmir Büyükşehir Belediyesi himayesinde, Ford'un desteğiyle altıncı kez Türkiye'de koşulacak.

İzmir'in dördüncü kez ev sahipliği yapacağı ve "Koşamayanlar için koş" sloganıyla 12 ülkede aynı anda gerçekleştirilecek Wings for Life World Run öncesinde İstanbul Caddebostan'da bir App Run hazırlık koşusu yapıldı.

Yağmur yağışına karşın No Reason Co. ve Runarchy gibi koşu gruplarının yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda yaklaşık 100 kişi toplamda 12 kilometrelik mesafeyi kat etmeye çalıştı.

Verilen bilgiye göre, bu sene 5 Mayıs'ta Türkiye'nin iki noktasında resmi App Run koşuları gerçekleştirilecek.

Ankara'daki koşu Mogan Gölü Tabiat Parkı'nda başlarken, Hatay'daki App Run Koşusu'nun başlangıç noktası Arsuz olacak.

Her iki koşu da Türkiye'nin resmi Wings for Life World Run koşu lokasyonu olan İzmir'deki gibi saat 14.00'da başlayacak.

