Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: Savunmayı iyi yaptığımız için kazandık

ANTALYA (AA) - Antalya Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bülent Korkmaz, Göztepe maçını kazanmayı hak ettiklerini, müsabakada ilk ve ikinci yarı farklı oyun sergilediklerini kaydetti.

Korkmaz, ikinci devre daha iyi savunma yaptıklarına dikkati çekerek, "Savunmayı iyi yaptığımız için kazandık. Oyuncularımı kutluyorum. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Sonuna kadar takımlarını desteklediler ve böylece takımın direnci arttı. Hak ettiğimiz bir üç puan aldık." diye konuştu.

Bektaş: Üzgünüz

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, hafta boyunca Antalyaspor'u çok iyi analiz etmelerine rağmen kırmızı-beyazlılara deplasmanda mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Maçın ilk yarısında çok etkili olamadıklarına değinen Bektaş, karşılaşmanın 45 ila 70. dakikalarında orta sahayı daha etkin kullandıklarını ancak girdikleri pozisyonları gole çeviremediklerini aktardı.

Bektaş, takımının çok pas hatası yapıp, topu kolay kaybettiğini, üç haftadır erken gol yemenin kendileri açısından handikap oluşturduğunu belirtti.

Bayram Bektaş, "Daha fazla çalışacağız. Üzgünüz. Antalyaspor'u tebrik ediyorum, sonuçta kazanmayı bildi. Biz her maçımıza kazanmak için çıkıyoruz. Üç haftadır kötü bir oyun oynamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.