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Antalyaspor kupada farklı kazandı
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Antalyaspor, TFF 2. Lig temsilcisi Eyüpspor'u 3-0 yenerek, tur için avantaj elde etti.
Spor 04.12.2019, 15:04
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Antalyaspor, TFF 2. Lig temsilcisi Eyüpspor'u 3-0 yenerek, tur için avantaj elde etti.
Bu karşılaşmanın rövanşı 17 Aralık Salı günü Antalya'da oynanacak.
33. dakikada Antalyaspor öne geçti. Yekta Kurtuluş'un ceza sahasının sağından yaptığı ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Blanco, topu filelere gönderdi: 0-1.
İlk yarı Antalyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
63. dakikada Antalyaspor, farkı 3'e çıkardı. Harun Alpsoy'un, ceza yayının sol çaprazından uzak köşeye yaptığı plase vuruşta direğe de çarpan top filelerle buluştu: 0-3.
Antalyaspor, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
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