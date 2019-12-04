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Antalyaspor kupada farklı kazandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Antalyaspor, TFF 2. Lig temsilcisi Eyüpspor'u 3-0 yenerek, tur için avantaj elde etti.

Spor 04.12.2019, 15:04
Antalyaspor kupada farklı kazandı
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Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Antalyaspor, TFF 2. Lig temsilcisi Eyüpspor'u 3-0 yenerek, tur için avantaj elde etti.

Bu karşılaşmanın rövanşı 17 Aralık Salı günü Antalya'da oynanacak.

33. dakikada Antalyaspor öne geçti. Yekta Kurtuluş'un ceza sahasının sağından yaptığı ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Blanco, topu filelere gönderdi: 0-1.

40. dakikada Antalyaspor ikinci golü buldu. Dala'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Fredy, düzgün bir şutla topu ağlara yolladı: 0-2.

İlk yarı Antalyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

63. dakikada Antalyaspor, farkı 3'e çıkardı. Harun Alpsoy'un, ceza yayının sol çaprazından uzak köşeye yaptığı plase vuruşta direğe de çarpan top filelerle buluştu: 0-3.

Antalyaspor, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

#Antalyaspor #Eyüpspor #spor #Ziraat Türkiye Kupası
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