Ankara'da uluslararası oryantiring yarışmaları başladı

ANKARA (AA) - Ankara’nın Çubuk ilçesinde düzenlenen Uluslararası Ankara 3 Gün Oryantiring Yarışmaları, Karagöl Tabiat Parkı'nda başladı.

Ormanlık alanda orta ve uzun mesafe etaplarıyla başlatılan organizasyona 50 kulüpten 10'u yabancı 300 lisanslı sporcu ile ilçede oryantiring eğitimi alan 3 bin 300 sporcu katıldı.

Uluslararası Ankara 3 Gün Oryantiring Yarışmaları organizasyon sorumlusu Altın Hedef Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şöhret Altın, AA muhabirine yaptığı açıklamada oryantiring sporuna Ankara’da ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Çubuklular'ın çok misafirperver olduğunu, Ankara’da ilk defa uluslararası yarışmanın Çubuk’ta yapıldığını kaydeden Altın, şunları söyledi:

"Yaklaşık 300 sporcumuz start alacak. Proje kapsamında aynı zamanda 3 bin 300 Çubuklu sporcuya ders verdik. Bu öğrenciler de start alacak. Yarışmalarımız 2 gün Karagöl’de, diğer günler de Çubuk Atatürk Parkı’nda ve Çubukabad Parkı'nda devam edecek."

Federasyonu ilçe temsilcisi Serkan Demir de 2014 yılında bu yana sporcu yetiştirdiklerini belirterek, "Öğrencilerimizin özellikle bedensel fiziksel ve zihinsel yönden yeteneklerini geliştirebildikleri bu spor, aynı zamanda kişisel gelişime de katkı sağlıyor. Bu sene yaklaşık 3 bin sporcuya farkındalık eğitimi verdik. İlçemizin tanıtımının yapılacağı için biz de çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Açılışta konuşan Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, ilçede uluslararası bir organizasyon yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İlçenin doğal güzelliklerinin yanı sıra sporcularıyla da önemli bir ilçe olduğunu vurgulayan Kaymakam Sezer, "Karagölümüz doğa harikası bir yer. İlçemizin en önemli mesire alanlarından birisi. Sizlerle bugün doğada satranç diye bildiğimiz oryantiring yarışmasında bir arada olmaktan çok mutluyum" dedi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise bu tür organizasyonların barış ve kardeşlik duygularını da pekiştirdiğini dile getirdi.

Demirbaş, "Oryantiring, doğayla iç içe bir spor olması nedeniyle insanlar için oldukça faydalı bir branş. Günümüz dünyasında farklı sebeplerden dolayı teknolojinin esiri olmuş durumdayız. Bu tarz doğa sporları, teknolojinin ortasında yaşadığımız bu dönemde insanın toprakla temas etmesiyle bir nevi kendisini yenilemesine fayda sağlıyor. Oryantiring, kişinin bedensel gelişiminin yanı sıra yön bulma, fiziki zorluklarla mücadele etmesiyle de kişisel gelişimine katkılar sağlıyor." diye konuştu.

Orta, uzun mesafe ve sürat yarışlarından oluşan organizasyon, 20 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.