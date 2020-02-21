Altınyıldızlı Tırmanışçı Türkiye Finallerinde

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen 3. Bölge Spor Tırmanış Şampiyonası Isparta’da gerçekleştirildi. Şampiyonada daha önce Nevşehir’de düzenlenen bölge Turnuvasında 1.olan öğrenci Mustafa Sacit SÜMER yine 3.Bölge Turnuvasında da 1.olarak 29 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Adana’da gerçekleştirilecek Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonasında okulumuzu ve ilimizi temsil edecektir.

Öğrencimizi tebrik ediyor ,onu yetiştiren öğretmenlerimize,velilerimize ve antrenörlerimize teşekkür ediyor,Türkiye Finallerinde başarılar diliyoruz.