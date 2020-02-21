banner283

Son Dakika

Altınyıldızlı Tırmanışçı Türkiye Finallerinde

Altınyıldız İlköğretim Kurumu 7.sınıf öğrencisi Mustafa Sacit Sümer Isparta’da düzenlenen 3. Bölge Spor Tırmanış Şampiyonasında kategorisinde Bölge 1.si olarak Türkiye Finallerine adını yazdırdı

Spor 21.02.2020, 14:08
Altınyıldızlı Tırmanışçı Türkiye Finallerinde
banner230

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen 3. Bölge Spor Tırmanış Şampiyonası Isparta’da gerçekleştirildi. Şampiyonada daha önce Nevşehir’de düzenlenen bölge Turnuvasında 1.olan öğrenci Mustafa Sacit SÜMER yine 3.Bölge Turnuvasında da 1.olarak 29 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Adana’da gerçekleştirilecek Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonasında okulumuzu ve ilimizi temsil edecektir.

Öğrencimizi tebrik ediyor ,onu yetiştiren öğretmenlerimize,velilerimize ve antrenörlerimize teşekkür ediyor,Türkiye Finallerinde başarılar diliyoruz.

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@