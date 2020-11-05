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Altay-Balıkesirspor maçı TRT SPOR'da Canlı İzle
TFF 1. Lig'de 9. haftanın açılış maçında Altay, sahasında Balıkesirspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.
Spor 05.11.2020, 09:49
FF 1. Lig'de 9. haftanın perdesi TRT ekranlarında açılıyor... İzmir temsilcisi Altay, evinde Balıkesirspor ile karşılaşıyor.
Ligde 2 maçı ertelenen Altay'ın çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberliği bulunuyor. Bu sezon inişli-çıkışlı bir grafik çizen Balıkesir ekibi ise 8 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve bir de beraberlik elde etti.