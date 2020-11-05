Altay-Balıkesirspor maçı TRT SPOR'da Canlı İzle

FF 1. Lig'de 9. haftanın perdesi TRT ekranlarında açılıyor... İzmir temsilcisi Altay, evinde Balıkesirspor ile karşılaşıyor.

Ligde 2 maçı ertelenen Altay'ın çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberliği bulunuyor. Bu sezon inişli-çıkışlı bir grafik çizen Balıkesir ekibi ise 8 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve bir de beraberlik elde etti.

Zorlu mücadele yarın saat 19.00'da TRT SPOR ekranlarında...

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