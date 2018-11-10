Ali Sofuoğlu'ndan tarihi başarı

MADRİD

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde bireysel final müsabakaları yapıldı.

Milli sporculardan Ali Sofuoğlu, ferdi kata dalında Venezuelalı Antonio Diaz'ı 5-0 mağlup ederek, dünya üçüncüsü oldu. Daha önce de Avrupa ikinciliği elde eden Ali Sofuoğlu, bugünkü başarısıyla Büyükler Dünya Karate Şampiyonası tarihinde Türkiye'ye ferdi kata dalında kazanılan ilk madalyayı getirdi.

Ali Sofuoğlu, müsabaka sonrası yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Buraya gelene kadar çok fazla çalıştık. En çok istediğimiz şey, emeğimizin karşılığını alabilmekti. Bu bizim için bir başlangıç. Daha ileriye gitmeliyiz, daha çok çalışmalıyız. Daha çok şeyler başarabiliriz." diye konuştu.

"Olimpiyat yolunda büyük bir adım"

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Ali Sofuoğlu'nun büyüklerde Türkiye'ye ferdi kata dalında kazanılan ilk madalyayı getirerek tarih yazdığını söyledi.

Şampiyonada elde edilen başarıları 2020 Tokyo Olimpiyatları'na taşımayı hedeflediklerini kaydeden Delihasan, "Ümit ediyorum ki Ali'nin aldığı bu derece olimpiyat yolunda büyük bir adım olmuştur. Çünkü genel sıralamada ikinciydi. Şimdi bu durumunu korumuş oldu. Ferdi kata dalında ilk dörtte tamamlayanlar doğrudan olimpiyatlara gidiyor." ifadelerini kullandı.

Gün içerinde yapılan diğer müsabakalarda da milli sporculardan Alparslan Yamanoğlu kumite artı 84 kiloda, Uğur Aktaş ise kumite 84 kiloda rakiplerini mağlup ederek dünya üçüncüsü olmuştu.