'Abdülkadir'e İngiltere ve İtalya'dan öneri geldi'

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, genç oyuncuları Abdülkadir Ömür konusunda menajerler aracılığıyla İngiltere ve İtalya'daki kulüplerden öneri geldiğini ancak kulübe henüz resmi bir teklifin ulaşmadığını belirterek, "'Şu anda satmayı düşünmüyoruz' dememize karşın her söylediğimizde de rakam artarak karşımıza geldi." dedi.

Hacısalihoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin Abdülkadir Ömür için 25 milyon sterlinlik teklif hazırladığı yönündeki haberlere ilişkin, genç oyuncuya teklif konusunda kulübe gelmiş herhangi bir yazı bulunmadığını söyledi.

Buna karşın hem yurt içi hem de yurt dışında yönlendirilen menajerlerin 'İngiltere'den bir kulüp teklif yapmak için hazırlık yapıyor, şu rakamda teklif yapmayı düşünüyorlar. Kabul eder misiniz, ona göre teklif gönderecekler' şeklinde son olarak kendilerine dediğini belirten Hacısalihoğlu, "Gerek İngiltere'den gerek İtalya'daki kulüplerle ilgili öneriler geldi ama resmen gelmiş bir yazı yok. 'Şu anda satmayı düşünmüyoruz' dememize karşın her söylediğimizde de rakam artarak karşımıza geldi." ifadelerini kullandı.

Hacısalihoğlu, bütçelerini aşan yüksek maliyetli oyuncularla görüşmelere başlanmadığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Trabzonspor'un bugünkü durumu, gücü ve imkanlarıyla Türkiye'de yaşanan döviz artışı nedeniyle Trabzonspor'un mutlaka bir düzenlemeye gitmesi lazım diye düşünüyoruz. Bunun için de görüşmeler yapacağız. Bu görüşmelerden ne netice alırız, onu bilemiyorum. Bu, sadece bizim kararımızla olmaz, karşımızdaki konunun muhataplarının da vereceği karara bağlı. Umuyorum ki herkes bugünkü şartları göz önüne alarak bir değerlendirme yaparak uzlaşı sağlanır."

Bordo-mavili takımın 26 Haziran öncesi ve sonrası oyuncularla görüşmelere başlayacağına işaret eden Hacısalihoğlu, "Oyuncular 26 Haziran'da Trabzon'da toplanacak. Sağlık kontrolleri yapılacak ve takım 1 Temmuz'da Trabzon'dan kamp için ayrılacak. Bu sırada bazı oyuncularla hem durumları hem de transferleri hakkında görüşmeler yapacağız. Şimdiye kadar herhangi bir oyuncumuzla ilgili resmi bir transfer teklifi kulübe gelmiş değil." diye konuştu.

"Onur, bizi mutlu eder"

Takım kaptanı Onur Recep Kıvrak'ın basında yer alan ilk fedayı kendisinin yapabileceği yönünde çıkan haberlerle ilgili olarak ise Hacısalihoğlu, "Onur'un, daha önce de bu tarz davranışları oldu. Ben kendisiyle görüşmedim. Böyle bir davranışta bulunmasını hem beklerim hem de çok mutlu oluruz." dedi.

Hacısalihoğlu, imkanlar ölçüsünde transfer yapacaklarını vurgulayarak, "Hesapsız yapılan birçok transfer sonucu Trabzonspor'un bugün yaşadığı sıkıntılar ortada. Bunları göz önüne alarak bundan sonra bu tip sıkıntıları yaşamamak için daha tedbirli olmak mecburiyetindeyiz, buna özen göstereceğiz. Transferin şartları ve başarısı bir parça ekonomiye bağlı, bir anlamda da ihtiyaca bağlı. Bunları birleştirerek Trabzonspor'a uygun transferleri yapmak arzusundayız." değerlendirmesinde bulundu.

"Burak Yılmaz'ı İstanbul takımlarının istemesi doğaldır"

Burak Yılmaz'ın çok özellikli bir oyuncu olduğunu belirten Hacısalihoğlu, golcü oyuncuyu İstanbul takımlarının istemesi kadar doğal bir şeyin olamayacağını söyledi.

Hacısalihoğlu, Burak Yılmaz ile ilgili kendilerine ulaşan resmi bir teklif bulunmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Burak Yılmaz ile bu konularla ilgili bir görüşmemiz de yok ancak menajerleri zaman zaman 'Ne yaparız, ne ederiz' diye görüş bildiriyorlar. Burak Yılmaz ile görüşüp fikirlerini alacağız. Onun bize söyleyecekleri ve bizim ona söyleyeceklerimiz önemli. Buna göre transferi şekillenir."

Üyelikten çıkarma konusu

Hayrettin Hacısalihoğlu, yönetimin usulsüz üyelikleri düzeltmek için attığı adım ve bununla ilgili gelen tepkiler üzerine şu görüşleri paylaştı:

"Tüzüğe aykırı olarak, her yıl yapılması gereken üye sayısından fazla üye yapılmış. Doğal olarak kota üzeri yapılan üyelerin tüzüğe göre uygun olmadığı, dolaysıyla üyeliklerinin düşmesi söz konusuydu. Bu konuda Trabzonspor'un ilgili kurullarının verdiği kanaatler doğrultusunda yönetim kurulu da bir değerlendirme yapması sonucu bu arkadaşlarımız üyelikten düşmüş oldu. Bu arkadaşlarımızın hiçbirinin kişisel olarak bir kabahati ve kusuru yok. Bir yanlışı da yok. Maddi ve manevi olarak bu durumdan zarar görmemeleri için eski verdikleri ücretlerle birlikte üyeliklerinin yenilenmesi ve yeniden üye yapılmasına karar verildi. Birçok arkadaşımızdan da tekrar üyelik için müracaat geldi. Trabzonspor'un resmi internet sitesinde oluşturulan formu imzalarıyla birlikte üyelikleri yenileniyor. Bu arkadaşlarla ilgili olarak birçok kongrede tartışma yaşanıyordu. 'Yasal olmayan üyeler deniyordu. Bunlar niye yapıldı?' deniyordu. Biz bu arkadaşları yasal hale tüzüğü uygun duruma getirmek için çalışma yaparak bir uğraş verdik. Bunu yaparken her yıl yönetimlerin üye yapmak için kontenjanı var. Biz ise kendi kontenjanımızı bu arkadaşlar için kullanmış olduk."

Asbaşkan Hacısalihoğlu, bu konuda tepki gösterenler olduğunu dile getirerek, "Tepki gösterecekleri adres geçmişte onları yasal olmayan şekilde, dikkat etmeden, ihmal ederek üye kayıtlarını yapan yönetim olması lazım. Bu işi kötü niyetle değil, iyi irdelemeden, dikkat etmeden yaptıklarını düşünüyoruz. O şekilde üye olan arkadaş belki yönetimlerde yer alacak, belki de başkanlığa talip olacak, hep yasal olmayan üye şeklinde anılacaktı. Biz o durumu ortadan kaldırıyoruz. Onları da normal üye şekline dönüştürüyoruz. Bunun için tenkit edilmez ancak teşekkür edilir. Biz teşekkür de beklemiyoruz. Bilsinler ki hem Trabzonspor'un hem onların menfaatleri mutlulukları doğrultusunda yapılan bir çalışmadır." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe ile ilişkiler

Hayrettin Hacısalihoğlu, şike sürecinde karşı karşıya geldikleri Fenerbahçe'de kulüp başkanlığına Ali Koç'un seçilmesinin iki kulübün ilişkilerine nasıl etki edeceği şeklindeki bir soru üzerine de "Bu işleri kavgaya dönüştürmeden hak arama mücadelemizi sürdürmemiz lazım. Haklıyken asla haksız duruma düşmememiz lazım. Trabzonspor bu konuda bir hak arayışındadır. Teslim edilmeyen bir kupası vardır. Yeni seçilen Fenerbahçe yönetimini bu tarz dostane yaklaşımı da bizi mutlu eder ama konuyu çözümlemez. Biz belki uzatılan eli sıkarız ama kupa talebimizden 2011 davamızdan asla vazgeçmeyiz. Bir laf vardır. Borçluyu susturmanın en iyi yolu borcu ödemektir. Bizi bu konuda mutlu etmek istiyorlarsa kupayı teslim edecekler bunun başka bir yolu da yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Selçuk Kılıç